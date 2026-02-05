Κινδυνεύει-η-νομοθετική-πορεία-του-σχεδίου-για-το-ψηφιακό-ευρώ-λόγω-πολιτικών-διαφωνιών

Κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα η νομοθετική πορεία του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω πολιτικών διαφωνιών, αποκαλύπτει ρεπορτάζ της αγγλόφωνης σελίδας του Euronews.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ευρωπαϊκών ειδήσεων επικαλούμενη πηγές και έγγραφα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Euronews, οι νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πασχίζουν να βρουν μια συμβιβαστική θέση σχετικά με τον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ, θέτοντας σε κίνδυνο τη νομοθετική πορεία του σχεδίου.

Όπως επισημαίνει το euronews, σε συνάντηση την Τρίτη, οι εισηγητές σημείωσαν ότι υπάρχει έντονη διαφωνία για την ίδια την ουσία του πώς θα πρέπει να μοιάζει το ψηφιακό ευρώ, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο να προχωρήσει.

Από τη μία, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Φερνάντο Ναβαρέτε, ο οποίος ηγείται και του φακέλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέθεσε μια νέα πρόταση σχετικά με την έννοια του ψηφιακού ευρώ, αποκαλώντας το “ηλεκτρονικό χρήμα”, το οποίο θα χρησιμοποιείται μόνο για πληρωμές εκτός σύνδεσης και ως “ψηφιακή μορφή” μετρητών σε μορφή συμβολισμού, χωρίς να χορηγούνται στους χρήστες λογαριασμοί λιανικής στο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Και από την άλλη, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και το Renew Europe υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους χρήστες να διαθέτουν λογαριασμούς λιανικής στο βιβλίο της ΕΚΤ και να χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ τόσο online όσο και offline.

Οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των πολιτικών ευρωομάδων δεν αποκλείεται να επιφέρουν καθυστερήσεις αλλά και αρκετά μπρος-πίσω στη διαδικασία, ενώ ακόμα και να σταθούν εμπόδιο στην ψήφισή του, αναφέρει το euronews, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επί του φακέλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρκετά μακριά και αναμένεται για τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που δεν έχει ακόμη λάβει θέση επί του φακέλου, με τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχουν ήδη συμφωνήσει τη θέση τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε περίπτωση που το ψηφιακό ευρώ εγκριθεί από την ολομέλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διαπραγματευτούν στη συνέχεια μια πολιτική συμφωνία. Ωστόσο, καμία διαπραγμάτευση μεταξύ των τριών δεν μπορεί να λάβει χώρα έως ότου το Κοινοβούλιο συμφωνήσει σε μια θέση.