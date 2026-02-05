Κομισιόν:-Επενδύσεις-347-εκατ.-ευρώ-για-βελτίωση-της-ασφάλειας-των-υποβρύχιων-καλωδίων

Nέα Εργαλειοθήκη για την Ασφάλεια των Καλωδίων, η οποία περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού του κινδύνου και έναν κατάλογο έργων καλωδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (CPEI) θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Nέα Εργαλειοθήκη για την Ασφάλεια των Καλωδίων, η οποία περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού του κινδύνου και έναν κατάλογο έργων καλωδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (CPEI) θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντείνοντας τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποβρύχιων καλωδίων δεδομένων, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει όλο και περισσότερους κινδύνους για αυτές τις κρίσιμες υποδομές, οι οποίες μεταφέρουν το 99% της διηπειρωτικής διαδικτυακής κίνησης και είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη ζωή και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Επίσης, η Επιτροπή τροποποίησε το πρόγραμμα εργασίας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Ψηφιακός τομέας, ώστε να διατεθούν 347 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα υποβρύχιων καλωδίων, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, και μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων επισκευής, η οποία άνοιξε σήμερα.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει έξι στρατηγικά και τέσσερα τεχνικά μέτρα και μέτρα στήριξης για τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων. Βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου του Οκτωβρίου του 2025, η οποία προσδιόρισε σενάρια κινδύνου, απειλές, ευάλωτα σημεία και εξαρτήσεις. Ο κατάλογος των 13 τομέων του CPEI για δημόσια χρηματοδότηση προβλέπει τρία πενταετή στάδια, έως το 2040, για τη χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποβρύχιων καλωδίων.

Σήμερα ξεκινά μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του «ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας» για τη χρηματοδότηση προσαρμόσιμων μονάδων για επισκευές υποβρύχιων καλωδίων. Οι μονάδες θα είναι σταθμευμένες σε λιμένες ή ναυπηγεία ώστε η αποκατάσταση των υπηρεσιών υποβρύχιων καλωδίων να γίνεται με ταχύτητα. Αυτή είναι η πρώτη φάση μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που σχεδιάζεται για όλες τις μεγάλες θαλάσσιες λεκάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής, της Μεσογείου, και του Ατλαντικού.

Οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ασφάλεια των καλωδίων, το οποίο θέλει να βελτιώσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών υποβρύχιων καλωδίων, αλλά και να αντιμετωπίσει την αύξηση των δολιοφθορών. Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς προγράμματος εργασίας του ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας (2024-2027), διατίθενται συνολικά 533 εκατ. ευρώ για έργα υποβρύχιων καλωδίων, εκ των οποίων 186 εκατ. ευρώ έχουν ήδη χορηγηθεί σε 25 έργα.