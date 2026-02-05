Κομισιόν:-apple-ads-και-apple-maps-δεν-θα-πρέπει-να-οριστούν-ως-πυλωροί

Apple Ads και Apple Maps δεν θα πρέπει να οριστούν ως «πυλωροί» βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές όπως διαπίστωσε σήμερα η Κομισιόν.

Η σημερινή απόφαση να μην οριστούν οι υπηρεσίες Apple Ads και Apple Maps ως πυλωροί έρχεται σε συνέχεια της κοινοποίησης των υπηρεσιών αυτών από την Apple στις 27 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η Apple πρόβαλε επιχειρήματα εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της, οι κοινοποιηθείσες υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χαρακτηριστούν σημαντικές πύλες μεταξύ των επαγγελματιών και των τελικών χρηστών.

Αφού εξέτασε τα εν λόγω επιχειρήματα, η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η Apple δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πυλωρός ως προς τις υπηρεσίες Apple Ads και Apple Maps, καθώς καμία από αυτές τις υπηρεσίες πλατφόρμας δεν συνιστά σημαντική πύλη για τη σύνδεση επαγγελματιών χρηστών με τελικούς χρήστες, όπως τονίζεται.

«Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι η Apple Maps έχει σχετικά χαμηλό συνολικό ποσοστό χρήσης στην ΕΕ και ότι η Apple Ads έχει πολύ περιορισμένη κλίμακα στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, σε περίπτωση που προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τον ορισμό της Apple ως πυλωρού τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Απρίλιο του 2024 ως προς άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας» καταλήγει.