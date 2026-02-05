Κόκκινα-δάνεια:-Αποφασίζει-ο-Άρειος-Πάγος-για-τον-τρόπο-ανατοκισμού-των-δόσεων

Κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να λάβει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά τη σημερινή συνεδρίαση, σχετικά με τον τρόπο ανατοκισμού των κόκκινων δανείων.

Κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να λάβει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά τη σημερινή συνεδρίαση, σχετικά με τον τρόπο ανατοκισμού των κόκκινων δανείων.

Η Ολομέλεια θα αποφανθεί επί προδικαστικού ερωτήματος που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, μετά την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων ως προς την ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010. Στον πυρήνα του ερωτήματος βρίσκεται η απαγόρευση του ανατοκισμού, όπως αυτή προβλέπεται τόσο από τον ίδιο τον νόμο Κατσέλη όσο και από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του.

Από την πλευρά τους, τράπεζες, servicers και funds υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων πρέπει να υπολογίζεται επί του συνόλου της ρυθμισμένης οφειλής και όχι επί κάθε δόσης ξεχωριστά. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ερμηνεία, ο υπολογισμός αυτός αντανακλά τη φύση της ρύθμισης και δεν συνιστά ανατοκισμό, αν και στην πράξη οδηγεί σε σημαντική αύξηση –σε ορισμένες περιπτώσεις και υπερδιπλασιασμό– της μηνιαίας επιβάρυνσης για τον οφειλέτη.

Διαβάστε επίσης – Εξωδικαστικός: Νέο ρεκόρ τον Ιανουάριο με 773 εκατ. ευρώ ρυθμισμένες οφειλές

Στον αντίποδα, οι δανειολήπτες επιμένουν ότι η ορθή ερμηνεία του νόμου επιβάλλει το επιτόκιο να εφαρμόζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το Ειρηνοδικείο με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη. Όπως υποστηρίζεται, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού αλλοιώνει τη δικαστική ρύθμιση και ανατρέπει τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η διάσωση της πρώτης κατοικίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον σκοπό του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και όχι η επιβολή όρων που οδηγούν σε οικονομική ασφυξία και, τελικά, σε απώλεια της προστασίας που παρείχε η δικαστική απόφαση, όπως υποστηρίζουν οι δανειολήπτες.

Για τους servicers πάντως, το διακύβευμα είναι μετρήσιμο, καθώς ενδεχόμενη απόφαση της Ολομέλειας υπέρ του τοκισμού ανά δόση και όχι επί του συνόλου της οφειλής θα επιφέρει ζημιά που μπορεί να φτάσει και το 1 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας χαρτοφυλάκια που έχουν ενταχθεί στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».