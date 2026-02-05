Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Σε καλό σημείο ο πληθωρισμός – Πώς «διαβάζει» το ισχυρό ευρώ

Πέμπτη «παύση» στα επιτόκια από ΕΚΤ. Σε 2%, 2,15% και 2,4%. Τι θα μπορούσε να κάνει το «ισχυρό ευρώ» στον πληθωρισμό κατά την Λαγκάρντ. Οι 5 προτεραιότητες της ΕΚΤ.

Τις συνέπειες των γεωπολιτικών και εμπορικών αβεβαιοτήτων ανέλυσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του ΔΣ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην πέμπτη διαδοχική παύση (πρώτη για το 2026), με ιδιαίτερη έμφαση στο ισχυρό -όπως το χαρακτήρισε- ευρώ και την επιρροή του στον πληθωρισμό.

Μπορεί το ευρώ να βάλει δύσκολα στις τράπεζες;

Όσον αφορά τους κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού, η επικεφαλής της ΕΚΤ επανέλαβε πως το risk assessment είναι ευρέως ισορροπημένο (με ανοδικές και καθοδικές πιέσεις) υπογραμμίζοντας πως: «το ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό πέρα ​​από τις τρέχουσες προσδοκίες», δηλαδή κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σημερινή απόφαση για τα επιτόκια ήταν ομόφωνη.

«Δεν στοχεύουμε σε ένα συγκεκριμένο ύψος στην συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν υπάρχει ένα νούμερο που θέτουμε ως στόχο στη νομισματική μας πολιτική. Αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι είναι σημαντικός για τις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού. Για αυτόν τον λόγο, παρακολουθούμε πάντα στενά τις εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε αυτό το θέμα σήμερα» υπογράμμισε, ενώ υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ράλι του ενιαίου νομίσματος.

«Αυτό που παρατηρήσαμε συλλογικά είναι ότι το δολάριο έχει υποτιμηθεί μετρήσιμα έναντι του ευρώ, αλλά όχι τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τον Μάρτιο του 2025. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας από πέρυσι ενσωματώνεται στο βασικό μας σενάριο, εντάξει, αλλά φυσικά, όπως είπα, παρακολουθούμε πάντα εάν ο αντίκτυπος μεταδίδεται» αποσαφήνισε.

«Βρισκόμαστε… σε μια γενικά ισορροπημένη κατάσταση όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Και ορισμένοι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, άλλοι έχουν μειωθεί, αλλά συνολικά… πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μια γενικά ισορροπημένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον πληθωρισμό πέρα ​​από τις τρέχουσες προσδοκίες, ενώ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση και, ως εκ τούτου, να ψυχράνουν τις πιέσεις στις τιμές» πρόσθεσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Γαλλίδα αξιωματούχο, ένα «ισχυρό» ευρώ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και «ισχυρό» σε σύγκριση με άλλα νομίσματα. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν βλέπουμε μείωση του εύρους των κινδύνων» εξήγησε, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Κέβιν Γουόρς, «εκλεκτό» του Ντόναλντ Τραμπ για διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στο «τιμόνι» της Fed, δηλώνοντας πως: «τον γνωρίζω εδώ και πολύ, πολύ καιρό, από την οικονομική κρίση, όταν ήταν ακόμα στο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ».

«Χαιρετίζω θερμά την ανακοίνωση της επιλογής του», ανέφερε, ενώ ερωτηθείσα αν το κοινό ανακοινωθέν νομισματικής πολιτικής του ΔΣ της ΕΚΤ είναι περισσότερο «hawkish» παρά «dovish», απάντησε: «Η νομισματική μας πολιτική είναι σε καλή κατάσταση επειδή είναι ευέλικτη και έτοιμη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχει τον στόχο μας για το 2%» ενώ αρνήθηκε να το χαρακτηρίσει αυτό ως «γερακίσιο» ή «περιστερίσιο», και επανέλαβε: Καμία προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων, data depended προσέγγιση.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι η ΕΚΤ θα στείλει μια λίστα στους αρχηγούς κρατών – μελών της ΕΕ και τους κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους πριν από μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, ενώ και ο κοινός αμυντικός προϋπολογισμός θα εισέλθει στο μικροσκόπιο των χαρακτών νομισματικής πολιτικής. «Είναι σίγουρα μέρος της δικής μας λίστας», επεσήμανε και περιέγραψε λεπτομερώς τις πέντε προτεραιότητες:

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων Ψηφιακό ευρώ σε λιανική και χονδρική Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς Ενίσχυση της καινοτομίας για στρατηγική αυτονομία Απλοποίηση της νομοθεσίας

Πάντως, η νομισματική πολιτική είναι σε καλή θέση και ο πληθωρισμός βρίσκεται σε καλό σημείο. Για τα ρίσκα, επέμεινε πως η ΕΚΤ εξετάζει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ίδια, η επιδείνωση της αβεβαιότητας θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές για πληθωρισμό και ζήτηση, ενώ το outlook είναι πιο αβέβαιο από ό,τι συνήθως με αιχμή την ενέργεια και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός συνάδει με τον στόχο του της ΕΚΤ, η οποία εξακολουθεί να φαίνεται αρκετά πεπεισμένη ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 2% μεσοπρόθεσμα. Στην έναρξη της τοποθέτησής της, η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ συνεχάρη την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, εκτιμώντας πως τα μέλη της Ευρωζώνης έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1999, γεγονός που αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ενιαίου νομίσματος και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,3% στο δ΄ τρίμηνο 2025 με ώθηση από υπηρεσίες και δη, από τον κλάδο επικοινωνιών. Η βιομηχανική παραγωγή είναι ανθεκτική παρά τους «ανέμους» από παγκόσμιο εμπόριο και γεωπολιτική αβεβαιότητα ενώ ανεβάζουν στροφές οι κατασκευές με γκάζι από τις δημόσιες επενδύσεις. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στέκεται σταθερή, παρά την πτώση της ζήτησης. Στο 6,2% η ανεργία τον Δεκέμβριο από 6,3% τον Νοέμβριο.

Τα εισοδήματα θα στηρίξουν καταναλωτικές δαπάνες, ενώ οι κυβερνητικοί πόροι σε άμυνα και υποδομές θα τονώσουν την εγχώρια ζήτηση, με τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε τεχνολογικά μέσα. Το εξωτερικό περιβάλλον υφίστανται προκλήσεις λόγω δασμών και του ισχυρού ευρώ το 2025. Εστίασε στην ανάγκη ενδυνάμωσης της Ευρωζώνης στο τρέχον γεωπολιτικό τοπίο. Κάλεσε τις κυβερνήσεις να προτεραιοποιήσουν βιώσιμες, κρατικές ενισχύσεις και στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη από μεταρρυθμίσεις.

Επανέλαβε την ανάγκη για προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με ταχεία υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. Ο πληθωρισμός έπεσε στο 1,7% τον Ιανουάριο (2% τον Δεκέμβριο, 2,1% τον Νοέμβριο). Το κόστος ενέργειας ήταν αρνητικό (-1,4%), οι τιμές στα τρόφιμα αναθερμάνθηκαν (+2,7%), ο «πυρήνας» αποκλιμακώθηκε (+2,2%), τα αγαθά «τσίμπησαν» (+0,4%) και οι υπηρεσίες ψυχράνθηκαν (+3,2%).

Η Συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ