Μεικτή-εικόνα-στις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στα-εταιρικά-αποτελέσματα

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα (Πέμπτη, 5/2) οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου των μεγάλων ομίλων της περιοχής.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,28%, στις 616,40 μονάδες.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,33% στις 10.360,70 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται κατά 0,21% στις 8.279,44 μονάδες, ενώ ο DAX της Φρανκφούρτης κινείται κατά 0,42% χαμηλότερα, κοντά στις 24.548,83 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο IBEX 35 στην Ισπανία σημειώνει πτώση 1,04% στις 17.915,09 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,24% στις 46.525,50 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο περιλαμβάνονται οι BBVA, Shell, BNP Paribas, Vinci, BMW, Siemens Healthineers, Anglo American, Danske Bank, ArcelorMittal, Moller Maersk και Vestas Wind Systems.

Η βρετανική Shell γνωστοποίησε αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών για το τέταρτο τρίμηνο. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ευρώπης ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ύψους 3,26 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση και χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 3,51 δισ. δολάρια. Για το σύνολο του 2025, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,5 δισ. δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις, έναντι 23,72 δισ. δολαρίων το προηγούμενο έτος.

Στον αντίποδα, η γαλλική BNP Paribas προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας της και δεσμεύτηκε για περαιτέρω περικοπές δαπανών, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, η τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 28% στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 2,97 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, έναντι πρόβλεψης 2,84 δισ. ευρώ από τους αναλυτές.

Παράλληλα, η BNP Paribas ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) άνω του 13% έως το 2028, βελτιώνοντας τον προηγούμενο στόχο του 13%, ενώ εκτιμά μέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών άνω του 10% για την περίοδο 2025-2028, με βασικό μοχλό τη μείωση του κόστους.

Στην Ισπανία, η BBVA ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις ισχυρές επιδόσεις στις αγορές της Ισπανίας και του Μεξικού. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρωζώνης με βάση την κεφαλαιοποίηση ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,53 δισ. ευρώ για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε ετήσια βάση για το 2025, τα καθαρά κέρδη της BBVA αυξήθηκαν κατά 4,5%, φτάνοντας τα 10,51 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ύψους 10,52 δισ. ευρώ.

Τέλος, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται και οι επικείμενες αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.

Οι αγορές εκτιμούν ότι και οι δύο κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.