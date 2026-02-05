Με-μια-απλή-υπεύθυνη-δήλωση:-Πώς-θα-μπει-τέλος-στη-γραφειοκρατική-τρέλα-του-δημοσίου

Από μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθεί σειρά δικαιολογητικών που μέχρι τώρα χρειάζεται να προσκομίζουν οι πολίτες προκειμένου να ολοκληρώσουν μία συναλλαγή με το Δημόσιο.

Στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση περίπου 30 δικαιολογητικών με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.

Οι πολίτες αντί να προσκομίζουν δικαιολογητικά, για πληροφορίες που ήδη διαθέτει το Δημόσιο (π.χ. για προσωπικές ή περιουσιακές πληροφορίες ή ειδική προσωπική κατάσταση), θα υπογράφουν γραπτά ή ψηφιακά υπεύθυνες δηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ήδη αντλούνται µέσω διαλειτουργικότητας 2 από τα 30 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά : το πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

Στα δικαιολογητικά που θα αντικατασταθούν περιλαμβάνονται οι: ληξιαρχική πράξη γάμου, γέννησης, θανάτου, πτυχία, αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, διάφορα Κτηματολογικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό ιθαγένειας κ.α. Ο πολίτης θα συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε υπόδειγμα που θα του χορηγεί η διοίκηση, έντυπα ή ψηφιακά, και από τη στιγμή της υποβολής της η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άμεσα τη διοικητική πράξη, τη βεβαίωση, την άδεια ή το πιστοποιητικό.

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, η διοικητική πράξη θα εκδίδεται αμέσως αν δεν είναι προδήλως αβάσιμη. Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης, η αρμόδια αρχή θα ελέγχει την ακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης εντός 6 µηνών κι αν διαπιστώσει ότι είναι ανακριβής, τότε θα ανακαλεί τη διοικητική πράξη και θα επιβάλλει ειδικές, διοικητικές και ποινικές, αυστηρότερες κυρώσεις για τις συγκεκριμένες ανακριβείς δηλώσεις, ανάλογες με το με το όφελος που επεδίωξε να αποκομίσει εκείνος που υπέβαλε την ψευδή δήλωση.

Διασύνδεση και με το Ποινικό Μητρώο

Η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν θα ισχύει για όσους έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ψευδή δήλωση καθώς θα διενεργείται έλεγχος µέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και της διασύνδεσης µε το Ποινικό Μητρώο. Επισημαίνεται επίσης ότι η υπεύθυνη δήλωση θα αφορά πληροφορίες που ήδη διαθέτει το Δημόσιο και δεν θα υποκαθιστά βεβαιώσεις, άδειες κλπ.

Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρεωτική ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να γνωρίζει αν ο φάκελος που έχει κατατεθεί είναι πλήρης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποια υπηρεσία ή ποιος υπάλληλος τον χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης της υπόθεσης του.

Η σχετική παρέμβαση έχει μεταβατικό χαρακτήρα καθώς θα ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Μέχρι τότε, πρώτα θα προχωρά η υπόθεση του πολίτη και μετά θα γίνεται ο έλεγχος, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση.