Με-τεντωμένα-νεύρα-προς-το-συνέδριο-του-κόμματος-Κασσελάκη:-Αποχωρήσεις,-διαγραφές-και-στο-βάθος….-Καρυστιανού

«Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το Συνέδριό μας στο ΣΕΦ, Κίνημα Δημοκρατίας, για την νέα αλλαγή που πρέπει να γίνει πράξη σε ένα χρόνο από τώρα, στις εκλογές» υπενθύμισε χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης σε ένα βίντεο – προσκλητήριο προς τα μέλη και τους φίλους του πολιτικού του φορέα, έχοντας εξαγγείλει προ μηνών ένα έκτακτο συνέδριο, αποφασιστικό σε επίπεδο συνεργασιών και ιδεολογίας.

Αυτό το σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας.

Για τη νέα αλλαγή που πρεπει να γίνει πράξη σε ένα χρόνο από τωρα στις εκλογές. pic.twitter.com/Ls1FGvAkQ5 — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 4, 2026

Ζητούμενο για την πλευρά της ηγεσίας του νεοσύστατου κόμματος είναι να αποκρυσταλλωθεί το πολιτικό του στίγμα ενόψει της προεκλογικής περιόδου, να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο δυνητικών συνεργασιών, αλλά πρωτίστως να καταστεί πιο λειτουργικός ο τρόπος οργάνωσης και δράσης του πολιτικού φορέα, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τη λήψη αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, όμως, στελέχη που έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από το κόμμα, μιλούν για ένα συγκεντρωτικό, αρχηγοκεντρικό μοντέλο, που αφαιρεί τον αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος.

Ωστόσο, για την «προεδρική» πτέρυγα, η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο βάσης και τα πολλαπλά συλλογικά όργανα δεν κατέστησαν λειτουργικά στην πράξη, αφού θα έπρεπε να αποφασίζουν για όλα τα θέματα χιλιάδες μέλη, επιβραδύνοντας τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Κινήματος Δημοκρατίας. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι μελλοντικές συνεργασίες του κόμματος δεν θα περάσουν από την έγκριση 12.400 μελών (όσων είναι ταμειακά εντάξει), τα οποία καλούνται να αποφασίσουν αν και με ποιον/α θα συνεργαστούν, εφόσον χρειαστεί, στο μετεκλογικό τοπίο.

Προς τη… Μαρία

Σε μια τέτοια προοπτική, από την εξίσωση των δυνητικών συνεργασιών δεν εξαιρείται ούτε το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε ορθανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παραπέμποντας στο χρόνο μετά τις εκλογές.

Ταυτόχρονα, όμως, για αλλοίωση του ιδεολογικού στίγματος του κόμματος και δεξιόστροφες επιλογές εγκάλεσαν τον κύριο Κασσελάκη οι δύο βουλευτές που εγκατέλειψαν πρόσφατα το κόμμα του, Κυριακή Μάλαμα και Αλέξανδρος Αυλωνίτης αντίστοιχα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος.

«Ως ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν μπορώ να παρακολουθήσω, μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την ίδρυση του Κινήματος, αυτήν τη διολίσθηση από τη δημοκρατική Αριστερά στο αποκαλούμενο εσχάτως «πολιτικό κέντρο», απόπειρα δημιουργίας συμπληρωματικού χώρου στα πολιτικά πράγματα με όρους παρασκηνίου και συναλλαγής» ανέφερε, για παράδειγμα ο κύριος Αυλωνίτης, ενώ «η διφορούμενη ανακοίνωση σου περί συμμετοχής ως εταίρος της κυβέρνησης, η αμφίσημη δήλωση σου για το μέλλον του κόμματος, οι αμφισημίες σου σε σχέση με ταυτοτικά ζητήματα για τον Αριστερό κόσμο στην Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αποσυσπείρωσης στη βάση, την ώρα που οι πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν να είμαστε συμπαγείς και συγκροτημένοι» επισήμανε προς τον κύριο Κασσελάκη αποχωρώντας η Κυριακή Μάλαμα.

Στο ενδιάμεσο, αυστηρά πειθαρχικά μέτρα επέλεξε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας για τον άλλοτε πολύ στενό του συνεργάτη, Θανάση Οικονόμου, καταλήγοντας στη διαγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας, του οποίου υπήρξε πρωτεργάτης.

Αφορμή για τη διαγραφή ήταν σχόλια του κ. Οικονομου για την πορεία του κόμματος, αλλά και δηκτικές αναφορές για τον ίδιο τον πρόεδρο, που οριστικοποίησαν την μεταξύ τους ρήξη, η οποία είχε αρχίσει, κατά πληροφορίες, να κυοφορείται από καιρού.