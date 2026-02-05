Μητσοτάκης-στο-foreign-policy:-Δεν-βλέπω-κίνδυνο-κλιμάκωσης-με-την-Τουρκία

Στις διεθνείς εξελίξεις καθώς και τη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στις 11 Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινή σχέση. Προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία». Επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι δεν βλέπει κάποιο λόγο κλιμάκωσης με την τουρκική πλευρά. «Είμαστε εκλεγμένοι ηγέτες έχουμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νέα προβλήματα».

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση απ’ ότι ήταν πριν από πέντε χρόνια, αφού έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της».

«Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης» ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τι είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

Συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, καθώς και υπουργοί βασικών χαρτοφυλακίων (Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομίας, Μεταφορών κ.ά.), με στόχο:

την πολιτική συνεννόηση,

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης,

και την ενίσχυση της συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς.

«Σε εξέλιξη οι έρευνες για την τραγωδία στη Χίο»

Μιλώντας εν τω μεταξύ για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «εάν δεν ήταν το Λιμενικό, τότε οι νεκροί θα ήταν περισσότεροι», ενώ παρέπεμψε σε περισσότερα στοιχεία με την ολοκλήρωση της έρευνας του Λιμενικού Σώματος.

«Έχω κάποια προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη». Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε μία πλήρη διερεύνηση», προσθέτοντας ότι η αρχική πληροφόρηση κάνει λόγο για εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από μικρότερο σκάφος, χωρίς ακόμη να είναι γνωστά τα ακριβή αίτια.

Τι είπε για την ενέργεια

Αναφερόμενος στα ενεργειακά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι μία χώρα που ηγείται στην προσπάθεια να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων».

«Οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν περίπου τη μισή μας ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε γίνει εξαγωγός ηλεκτρισμού, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αρκούν από μόνες τους, τουλάχιστον τώρα. Θέλουμε να γίνουμε αρχιτέκτονες στη νέα δομή ενέργειας της Ευρώπης. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να ενισχύσουμε και της ευρωατλαντικές μας σχέσεις». Όπως είπε, σύντομα ξεκινούν οι εξορύξεις, «η Chevron και η Exxon είναι παρούσες».

«Σκληρή, αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική της χώρας»

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την «σκληρή, αλλά δίκαιη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η Ελλάδα ακολουθεί μία σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική αφού, εάν κάποιος μπει παράνομα στην χώρα και δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «ταυτόχρονα είμαστε γενναιόδωροι με όσους λαμβάνουν άσυλο», ενώ σημείωσε ότι η χώρα είναι ανοικτή στη νόμιμη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα αναφέρθηκε στις διακρατικές συμφωνίες για εργατικό δυναμικό. «Όταν τα είπα αυτά το 2020 υπήρξαν αντιδράσεις, πλέον η ΕΕ είναι σε αυτή την κατεύθυνση» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Συμφέρει Ευρώπη και ΗΠΑ μια win-win σχέση»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σχέση Ευρώπης – Αμερικής.

«Από την πλευρά μας στην Ευρώπη συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ. Είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να έχει μια ισχυρή οικονομική και αμυντική σχέση με την Ευρώπη. Μια win-win σχέση. Στην Ευρώπη έχουμε συμφωνήσει ότι εφόσον κάποιο κράτος – μέλος δεχτεί επίθεση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αμοιβαία συνεισφορά υπέρ του», σημείωσε.

