«Μικρές»-αλλά-«υπερδυνάμεις»:-Τα-κράτη-που-μπορούν-να-βάλουν-στο-«τσεπάκι»-τους-ΗΠΑ-Κίνα

Δεν έχουν την ισχύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά διαθέτουν διακριτές βιομηχανικές, πλουτοπαραγωγικές ή διπλωματικές δυνατότητες. Και το γίνουν μεμονωμένα απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα ή και για τις δύο, είναι το ασφαλέστερο στοίχημα για την ασφαλή πορεία τους στον σημερινό κόσμο

Αν και η παγκόσμια τάξη πραγμάτων μεταβάλλεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να χρησιμοποιούν την οικονομική και στρατιωτική τους ισχύ για να προωθήσουν τα δικά τους σχέδια, υπάρχουν κράτη που δεν είναι διόλου ανίσχυρες, όπως σημείωσε και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στην πρόσφατη ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο λόγος για τις χώρες που, αν και ο Κάρνεϊ τις κάλεσε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη παγκόσμια αστάθεια, ακολουθούν ήδη μια διαφορετική οδό: προχωρούν μόνες τους ως «εξειδικευμένες υπερδυνάμεις» (Niche Countrιes).

Με άλλα λόγια, αξιοποιούν μοναδικές ικανότητες και πόρους τους, που στερούνται και επιθυμούν οι μεγάλες δυνάμεις.

Οι «μεσαίες δυνάμεις» χρειάζονται τη συγκεκριμένη δύναμη ως προπύργιο απέναντι στην αυξανόμενη ακολουθία πιέσεων από τη κυβέρνηση Τραμπ -ιδίως για να διαπραγματευτούν μειώσεις δασμών και να εξασφαλίσουν στρατιωτική υποστήριξη όταν χρειαστεί.

Τέτοιου είδους οι εγγυήσεις εξασφαλίζονταν σε μεγάλο βαθμό μέσω θεσμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ή το ΝΑΤΟ. Σήμερα, είναι καλύτερο να κατοχυρώνονται σε διμερές επίπεδο, παρά να προϋποθέτουν τη συμμετοχή σε ένα συλλογικό μπλοκ.

Προφανές παράδειγμα είναι η Ταϊβάν με την «ασπίδα πυριτίου», όρος που επινόησε ο πρώην πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν το 2021 για να περιγράψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στην προηγμένη παραγωγή ημιαγωγών. Αν και βρίσκεται αντιμέτωπη την εξαιρετικά σοβαρή απειλή της Κίνας παράγει επίσης το 90% των προηγμένων τσιπ παγκοσμίως.

Οι ημιαγωγοί στηρίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής -από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τα αυτοκίνητα έως τις ιατρικές συσκευές, τις ψηφιακές πληρωμές, το υπολογιστικό νέφος και τις τηλεπικοινωνίες- και ακόμη και μια σύντομη διαταραχή θα αντηχούσε σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Επειδή ούτε η Κίνα ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν επί του παρόντος να κατασκευάσουν σε εθνική κλίμακα προηγμένους ημιαγωγούς, θεωρητικά καμία από τις δύο δεν θα διακινδύνευε την πρόσβασή της σε αυτούς

Αλλά η Ταϊβάν δεν είναι η μόνη «εξειδικευμένη» υπερδύναμη.

Η Φινλανδία, για παράδειγμα, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή παγοθραυστικών. Χάρη στη γεωγραφικό προσανατολισμό της στον βορρά και τις προηγμένες μηχανολογικές της δυνατότητες, η Φινλανδία σχεδιάζει πάνω από το 80 % και παράγει πάνω από το 60 % των παγοθραυστικών του κόσμου. Καθώς η Αρκτική γίνεται πιο προσιτή, χώρες με ισχυρούς παγοθραυστικούς στόλους θα καθορίσουν ποιος εμπορεύεται, εξορύσσει πόρους και κυβερνά τον μακρινό βορρά: Η Κίνα, η Ρωσία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ομοίως, η Νότια Κορέα κυριαρχεί στη ναυπηγική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Το κορεατικό ναυπηγείο στο Ulsan από μόνο του παράγει ετησίως περισσότερα πλοία από ό,τι ολόκληρη η ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ μαζί, αποτέλεσμα δεκαετιών βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής. Τα κορεατικά ναυπηγεία υπολογίζουν τόσο την Κίνα όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικές αγορές και, το 2025, σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων κινητήρων πλοίων υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα.

Πώς εκμεταλλεύτηκαν το ατού τους

Ως απάντηση στους δασμούς που επέβαλε πέρυσι ο Τραμπ, οι παραπάνω χώρες αξιοποίησαν τις μοναδικές τους δυνατότητες για να ενισχύσουν τους οικονομικούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φινλανδία εξασφάλισε συμφωνία ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή 11 παγοθραυστικών για λογαριασμό των ΗΠΑ. Η Νότια Κορέα, ακολουθώντας μια όχι και τόσο διακριτική στάση, συμφώνησε να δρομολογήσει την ίδρυση ταμείου ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τίτλο «Make American Shipbuilding Great Again» (MASGA) για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα μείωνε τους αμερικανικούς δασμούς. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δικής της εμπορικής συμφωνίας, η Ταϊβάν δεσμεύτηκε να παράσχει έως και 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις για την επέκταση της ικανότητας κατασκευής τσιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέτοιου είδους στρατηγικές γίνονται ακολουθούνται επίσης και από τις αναδυόμενες οικονομίες. Η Βραζιλία και το Βιετνάμ, για παράδειγμα, έχουν αξιοποιήσει την αφθονία των κρίσιμων ορυκτών τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Βραζιλία έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εξόρυξη και την εξαγωγή βραζιλιάνικων ορυκτών, προσφέροντας άμεση, άμεση πρόσβαση σε σπάνιες γαίες, με την ελπίδα να γίνει μια σημαντική εναλλακτική λύση έναντι της κινεζικής παραγωγής.

Το Βιετνάμ, θέτει τις βάσεις για να γίνει η μελλοντική ατμομηχανή διύλισης και διαχωρισμού, δημιουργώντας μοχλό πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσεχείς διαπραγματεύσεις. Παρά το όνομά τους, οι σπάνιες γαίες δεν είναι τόσο σπάνιες- είναι οι δυνατότητες διύλισης και διαχωρισμού που ουσιαστικά δίνουν στην Κίνα το μονοπώλιο στους κρίσιμους αυτούς πόρους.

Αφού φλέρταρε τις ιαπωνικές επενδύσεις στην εξερεύνηση και επεξεργασία σπάνιων γαιών το 2012, το Ανόι προχώρησε στην πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών σπάνιων γαιών προς όλες τις χώρες τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, Trinh Xuan An, ήταν μάλλον σαφής σχετικά με τους στόχους της απαγόρευσης , λέγοντας «λαμβάνοντας υπόψη το γεωπολιτικό τοπίο, η γνώση της διαχείρισης και της τεχνολογίας των σπάνιων γαιών είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση της αυτονομίας και της δύναμης του Βιετνάμ».

–