Μυτιληναίος:-Η-eurometaux-μετονομάζεται-σε-european-metals

Τη μετονομασία της Eurometaux σε European Metals, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της Ένωσης και Executive Chairman της Metlen, καθώς σήμερα, ο ευρωπαϊκός κλάδος μετάλλων παρουσίασε τη νέα του εταιρική ταυτότητα σε εκδήλωση με υψηλούς προσκεκλημένους στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, στη ομιλία του ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε: «Τα ευρωπαϊκά μέταλλα βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης μέρας της ηπείρου, καθώς ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια. Παράλληλα, τα μέταλλα αξιοποιούνται στα δίκτυα και τις μπαταρίες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα data centers, στα αμυντικά συστήματα, στα κτίρια και στις μεταφορές.

«Όταν άλλοι υποστηρίζουν ενεργά τις βιομηχανίες τους, διασφαλίζουν την ενεργειακή τους βάση και χρησιμοποιούν στρατηγικά οικονομικά εργαλεία, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καλή θέληση και τη διαδικασία», ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος της European Metals και της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ταυτότητας της Eurometaux, που πλέον ονομάζεται European Metals.

Η Ευρώπη αν θέλει να διεκδικήσει ηγετική θέση στις καθαρές τεχνολογίες, θα πρέπει να σταματήσει να εισάγει πρώτες ύλες και, ταυτόχρονα, να εξάγει τις θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη, καθώς η μετονομασία της Ένωσής μας σε European Metals αποτυπώνει μια βαθύτερη εξέλιξη σε έναν κλάδο που κατανοεί ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, που είναι έτοιμος να προσαρμοστεί και που αντιμετωπίζει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως βασικές αρχές λειτουργίας».

Η European Metals υφίσταται από το 1957 με διάφορες μορφές, και πιο πρόσφατα ως Eurometaux από το 1988. Η νέα επωνυμία αντανακλά την εξέλιξη της Ένωσης, ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού συνομιλητή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της Ένωσης σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, σε μια περίοδο αυξανόμενης εξάρτησης από πρώτες ύλες εκτός Ευρώπης και εντεινόμενων παγκόσμιων οικονομικών εντάσεων.

Επιπλέον, στην ομιλία του ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε πως: «Η γεωπολιτική δεν είναι πλέον θόρυβος στο παρασκήνιο. Τώρα, διαμορφώνει τις αγορές ενέργειας, τις εμπορικές ροές, τις επενδυτικές αποφάσεις και τη βιομηχανική επιβίωση. Οι αλυσίδες εφοδιασμού χρησιμοποιούνται ως μοχλός. Η ενέργεια έχει καταστεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Και η βιομηχανική ικανότητα γίνεται για άλλη μια φορά κατανοητή ως αυτό που είναι: πηγή ενέργειας. Πάρτε ως παράδειγμα τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Στην Ευρώπη, το «Critical Raw Materials Act» μας δίνει έναν κατάλογο -34 πρώτες ύλες, 17 από τις οποίες χαρακτηρίζονται στρατηγικές — μαζί με στόχους και διαδικασίες. Αυτό που δεν μας δίνει είναι πραγματική οικονομική υποστήριξη ή στρατηγικά αποθέματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται, αλλά δεν διορθώνεται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσέγγιση ήταν πολύ διαφορετική. Ανέλυσαν τους κινδύνους εφοδιασμού, αναγνώρισαν τη χειραγώγηση της αγοράς και κατανόησαν τι διακυβεύεται για τη βιομηχανική τους βάση. Και στη συνέχεια ενήργησαν — δεσμεύοντας 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος ορυκτών, συνδυάζοντας τη δημόσια χρηματοδότηση με την ιδιωτική συμμετοχή, για να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό, να σταθεροποιήσουν τις αγορές και να προστατεύσουν την «downstream» παραγωγή. Όταν άλλοι υποστηρίζουν ενεργά τις βιομηχανίες τους, διασφαλίζουν την ενεργειακή τους βάση και χρησιμοποιούν στρατηγικά οικονομικά εργαλεία, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καλή θέληση και τη διαδικασία.

Το έργο του επιτρόπου Séjourné σχετικά με το RESourceEU Action Plan και το Industrial Accelerator Act αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει ταχύτερα και πιο αποφασιστικά. Η δέσμευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για ώριμα έργα CRM είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η δέσμευση του επιτρόπου Šefčovič για την αντιμετώπιση της διαρροής απορριμμάτων αλουμινίου είναι επίσης επίκαιρη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά σοβαρά για κυκλικότητα ενώ εξάγει τα ίδια τα υλικά που την καθιστούν δυνατή. Εάν η ανακύκλωση είναι στρατηγική -και είναι- τότε η αξία πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εποικοδομητικά για να καταστήσουμε αυτό το μέτρο αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί σαφέστερη και αυστηρότερη στάση για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η πραγματικότητα στην πράξη δεν έχει αλλάξει, καθώς οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη παραμένουν διαρθρωτικά υψηλότερες από αυτές που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν πρόκειται για προσωρινή διακύμανση. Είναι ένα δομικό μειονέκτημα. Υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοχοθετημένων λύσεων για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αυτό που λείπει είναι η ταχύτητα και η υλοποίηση. Ενώ συζητάμε, το κόστος αυξάνεται. Όσο περιμένουμε, οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται αλλού.

Εάν τα ευρωπαϊκά μέταλλα αναμένεται να παραμείνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε κόστος, αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα — και στη συνέχεια να ενεργούμε έκπληκτοι όταν η παραγωγή μετεγκατασταθεί.

Ο κλάδος μας υποστηρίζει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και επενδύουμε πολλά για να την επιτύχουμε. Ωστόσο, η φιλοδοξία πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με την τεχνική και οικονομική πραγματικότητα.

Οι κοινότητες που χτίζονται γύρω από τη βιομηχανία είναι ανθεκτικές κοινότητες. Διατηρούν τις δεξιότητες, την καινοτομία και την κοινωνική σταθερότητα. Μόλις χαθούν αυτά τα στοιχεία, δεν αντικαθίστανται εύκολα».

Ο κ. Μυτιληναίος, τέλος, πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας. Επενδύουμε. Καινοτομούμε. Μειώνουμε το αποτύπωμά μας. Ανταγωνιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν ο κόσμος αλλάζει, οι σοβαροί βιομηχανικοί κλάδοι δεν μένουν στάσιμοι – εξελίσσονται».