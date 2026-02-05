Νέα-Δημοκρατία:-Από-τα-Ιωάννινα-ανοίγει-η-αυλαία-των-προσυνεδρίων,-ασκήσεις-κομματικής-συσπείρωσης-μέχρι-τα-μέσα-Μαϊου

Σε πλήρη εγρήγορση τίθεται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, καθώς το κυβερνών κόμμα μπαίνει από σήμερα σε καθεστώς προσυνεδριακών διαδικασιών.

Βεβαίως, η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει κάποιους μήνες μέχρι και τα μέσα Μαϊου, οπότε και θα λάβει χώρα το κομματικό συνέδριο στην Αθήνα, ενώ ήδη έχει επιλεγεί ο πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσσόπουλος ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Προ ημερών επίσης ανακοινώθηκε και η σύνθεση της Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει να οργανώσει και όλες τις προσυνεδριακές διαδικασίες.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα μετά από δύο αναβολές από τα Ιωάννινα, παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, είναι να γίνουν 5-6 προσυνέδρια μέχρι τα μέσα Μαϊου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κατά προτίμηση με παρόντα τον πρωθυπουργό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει προσυνέδριο χωρίς τον κ. Μητσοτάκη.

Ως τώρα δεν υπάρχει οριστικός σχεδιασμός, αλλά φαίνεται ότι το δεύτερο «γαλάζιο» προσυνέδριο θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη και μετά υπάρχουν ως επιλογές η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα κλπ. Βεβαίως, ανάλογα με την πόλη της διοργάνωσης, προσαρμόζεται ανάλογα και η θεματολογία του προσυνεδρίου. Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη σε κάθε προσυνέδριο συμμετέχει και σειρά υπουργών, οι οποίοι κάνουν και τοπικές επαφές, συνεπώς η διοργάνωση έχει και χαρακτήρα περιοδείας.

Το σημερινό προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχει ως θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» και θα ξεκινήσει το απόγευμα στο γνωστό ξενοδοχείο Du Lac. Βεβαίως, παρόντες θα είναι οι «γαλάζιοι» βουλευτές της Ηπείρου, στελέχη των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά το πρώτο πάνελ, στη σκηνή θα ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συνομιλήσει με έναν μαθητή Λυκείου, μια επαγγελματία υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Παραδοτέα και διλήμματα

Στον δρόμο προς το συνέδριο, αλλά και καθώς το προεκλογικό κλίμα «ζεσταίνεται», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αναδεικνύει το κυβερνητικό έργο και τα λεγόμενα «παραδοτέα», σε μια λογική υπενθύμισης των δεσμεύσεων που ανέλαβε και έφερε εις πέρας η ΝΔ.

Ήδη, άλλωστε, ο πρωθυπουργός έχει αρχίσει και περιγράφει και τα διλήμματα της κάλπης, έστω σε επίπεδο προσώπων, καθώς μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ξόρκισε το δίλημμα »Μητσοτάκης ή χάος», τονίζοντας ότι το πραγματικό δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος». Και προφανώς το δίλημμα θα επεκταθεί σε νέα πρόσωπα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώσουν την ίδρυση των δικών τους κομμάτων.