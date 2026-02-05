Νέα-πτώση-στη-wall-street-μετά-τα-απογοητευτικά-στοιχεία-για-την-αγορά-εργασίας

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν την Πέμπτη (5/2) νέες απώλειες, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν στάση αποφυγής ρίσκου, οδηγώντας σε sell off δημοφιλείς τοποθετήσεις στην τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κατρακύλησε κατά 0,42% στις 49.294,02 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 6.847,39 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε πτωτικά κατά 0,54% στις 22.781,26 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η πτώση στην αγορά κρυπτονομισμάτων που εντάθηκε, με το bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 64.000 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε διασπάσει καθοδικά το επίπεδο των 70.000 δολαρίων, που θεωρείται κρίσιμη ζώνη στήριξης. Στα πολύτιμα μέταλλα, οι πιέσεις στο ασήμι επανήλθαν, με τις τιμές να καταγράφουν πτώση έως και 16%, ανατρέποντας ένα διήμερο ανοδικό σερί. Υπενθυμίζεται ότι το μέταλλο είχε καταρρεύσει σχεδόν 30% την προηγούμενη Παρασκευή.

Ανησυχία για την αγορά εργασίας

Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από ενδείξεις επιδείνωσης στην αγορά εργασίας. Η εταιρεία Challenger, Gray & Christmas ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις γνωστοποίησαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο, το υψηλότερο επίπεδο για μήνα Ιανουάριο από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ταυτόχρονα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οι εξελίξεις αυτές προηγούνται της δημοσίευσης της έκθεσης απασχόλησης του Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS), η οποία καθυστέρησε λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους που έληξε την Τρίτη.

«Φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε από την περίοδο “χωρίς προσλήψεις, χωρίς απολύσεις” που χαρακτήριζε την αγορά τους τελευταίους μήνες», σημείωσε ο Tuckwood, προσθέτοντας ότι η επικείμενη έκθεση του BLS «ενδέχεται να επιβεβαιώσει πως οι απολύσεις αρχίζουν να αυξάνονται».

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εκτιμά ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων σε τουλάχιστον μία από τις συνεδριάσεις του Μαρτίου ή του Απριλίου.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent βυθίστηκε κατά 2,48% στα 67,74 δολάρια ανά βαρέλι και το αργό WTI σημείωσε ηχηρές ζημιές της τάξης του 2,56% στα 63,47 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,38% στα 4.882,65 δολάρια η ουγγιά.