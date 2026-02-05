Νέες πτωτικές τάσεις στην Wall Street – Στο επίκεντρο μάκρο και Alphabet

Υποχωρεί για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση η Wall Street την Πέμπτη (5/2), καθώς δημοφιλείς επενδυτικές τοποθετήσεις άρχισαν να «ξετυλίγονται» και οι επενδυτές υιοθέτησαν ξεκάθαρα μια πιο συγκρατημένη στάση, αποφεύγοντας τα ρίσκα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,62% στις 49.195,05 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει ζημιές 0,52% στις 6.845,02 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,64% στις 22.761,65 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Alphabet είναι η πιο πρόσφατη από τις λεγόμενες εταιρείες των «Magnificent Seven» που ανακοίνωσε αποτελέσματα. Η εταιρεία προέβλεψε απότομη αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που ανησύχησε τους επενδυτές, καθώς έκανε λόγο για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και 185 δισ. δολάρια το 2026. Η μετοχή της υποχωρούσε κατά 7%.

Παράλληλα με την Alphabet, πιέσεις δέχθηκε και η Qualcomm, με τη μετοχή της να καταγράφει πτώση 9%, μετά από ασθενέστερες του αναμενόμενου προβλέψεις, οι οποίες αποδόθηκαν σε παγκόσμια έλλειψη μνήμης.

Σε άλλες αγορές, η πτώση στα κρυπτονομίσματα συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση, καθώς το bitcoin κινείται πλέον κάτω των 70.000 δολαρίων, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμη ζώνη στήριξης. Στα πολύτιμα μέταλλα, οι πιέσεις στον άργυρο επανέρχονται, με τις τιμές να ανακόπτουν μια διήμερη ανοδική αντίδραση και να σημειώνουν απώλειες έως και 16%. Υπενθυμίζεται ότι το μέταλλο είχε καταρρεύσει σχεδόν 30% την προηγούμενη Παρασκευή.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω από ανησυχίες για αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο, το υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα αυτό από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα ταραχώδη συνεδρίαση, κατά την οποία το ξεπούλημα σε μετοχές ημιαγωγών και λογισμικού οδήγησε τον S&P 500 σε δεύτερη συνεχόμενη πτώση. Ο δείκτης και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,5% και 1,5% αντίστοιχα, καθώς η τεχνολογική διόρθωση εντάθηκε. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 260 μονάδες, ή 0,5%, ενώ ο ισοσταθμισμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9%.