Οι-αμερικανικές-απαιτήσεις-από-Ελλάδα-και-ΝΑΤΟ

Ερωτηματολόγιο έξι σημείων, μέσω του οποίου προκύπτει σειρά αμερικανικών αιτημάτων για περισσότερους άνδρες, οπλικά συστήματα και χρήματα για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, έχει στείλει μέσω non paper το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου προς όλους τους συμμάχους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Για την Αθήνα πολλές από τις ερωτήσεις έχουν σχετικά απλές απαντήσεις, καθώς η Ελλάδα είναι από τα κράτη-μέλη με τις πιο υψηλές δαπάνες και 12ετή ορίζοντα επενδύσεων σε εξοπλισμούς.

Υπάρχουν όμως και δυσκολότερες ερωτήσεις όπως αυτή που τίθεται σχετικά με το αν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αμυντική βιομηχανία όλοι οι εταίροι, κάτι που στην περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί έμμεση πίεση για στενότερη συνεργασία με την Τουρκία.

Το ερωτηματολόγιο, σημειώνεται στο δημοσίευμα, τυγχάνει της απαραίτητης επεξεργασίας προκειμένου να περιληφθούν με λεπτομέρεια οι ελληνικές θέσεις. Κάποια ερωτήματα έχουν σχετικά απλές απαντήσεις για την Αθήνα, άλλα λιγότερο.

Δυσκολότερες και για την Αθήνα είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν πιθανές ελλείψεις προσωπικού και, με βάση αυτή την παραδοχή, πώς θα επιτευχθεί αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα στελέχωσης σε όλους τους κλάδους, με τον Στρατό Ξηράς να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, το Πολεμικό Ναυτικό επίσης, αλλά και την Πολεμική Αεροπορία που παραδοσιακά δεν αντιμετώπιζε σημαντικές ελλείψεις. Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση, αλλά μάλλον ο κανόνας στο ΝΑΤΟ.

Πρόσβαση

Στο ερωτηματολόγιο του υπουργείου Πολέμου περιλαμβάνεται και ερώτημα σχετικά με το πώς κάθε κράτος επιχειρεί να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανία του και ζητείται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν όλοι οι σύμμαχοι εντός ΝΑΤΟ. Για την Ελλάδα η απάντηση στο ερώτημα είναι δύσκολη αφενός διότι η αμυντική βιομηχανία είναι ακόμη σε φάση ανασυγκρότησης, αφετέρου διότι προφανώς δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Αθήνα να δοθεί πρόσβαση σε όλους τους εταίρους ανεξαιρέτως, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, βρίσκονται σε εξέλιξη καμπάνιες προσέλκυσης προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς μια καριέρα στο χακί έχει προ πολλού σταματήσει να είναι ελκυστική επιλογή στις περισσότερες από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

