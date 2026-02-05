Οι-πυρήνες-αυτοοργάνωσης-και-τα-Ιωάννινα

-

Η δημιουργία πυρήνων αυτοοργάνωσης που θα δημιουργήσουν ένα ρεύμα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα αποφασιστικό και κρίσιμο βήμα για τον πρώην πρωθυπουργό. Ήδη, όχι συντονισμένα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια έχουν καταγραφεί αρκετές κινήσεις που γίνονται γνωστές στα social media. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν όγκο και να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα.

Οι συγκρατημένες δημοσκοπήσεις δεν βοηθούν τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του δεν δείχνουν να ανησυχούν. Πιστεύουν πως με τη συγκρότηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος – πλατφόρμας η εικόνα θα αλλάξει, ενώ και ο «ενθουσιασμός» που υπάρχει αυτή την περίοδο για το κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμούν ότι θα περάσει. Τουλάχιστον οι θέσεις που έχει καταθέσει πρόσφατα για τις αμβλώσεις, τα ελληνοτουρκικά και τη συμφωνία των Πρεσπών «απεγκλωβίζει» ένα συγκεκριμένο προοδευτικό κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί ο πρώην πρωθυπουργός.

To μεγάλο «στοίχημα» για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η ενεργοποίηση ψηφοφόρων που βρίσκονται στη ζώνη των αναποφάσιστων, οι οποίοι τον υποστήριξαν το 2015, όμως απογοητεύτηκαν στην πορεία και δεν ξαναγύρισαν από το 2019 και μετά. Ταυτόχρονα κρίσιμη, ιδιαιτέρως δύσκολη, αλλά αναγκαία είναι η προσέγγιση του κοινού που απέχει από τις κάλπες για πολλά χρόνια. Το εγχείρημα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, με μεγάλο ρίσκο και ο τρόπος να «ξεκλειδώσει» ο συγκεκριμένος κόσμος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Όσο η κυβερνητική εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα είναι κατά πολλούς ένα προωθητικό στοιχείο άλλο τόσο τον εμποδίζει στο να πείσει τον κόσμο πως θα φέρει «φρέσκο αέρα» στο πολιτικό σκηνικό.

Από τα Ιωάννινα και μετά, όπου θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» το Σάββατο, αναμένεται να διακρίνονται περισσότερο οι γραμμές του πολιτικού αφηγήματος που ετοιμάζει. Το βήμα που θα γίνει μεθαύριο θα αφορά σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του κόσμου της Πολιτικής Οικολογίας με την παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στο πάνελ. Το κείμενο θέσεων που έχει αναλάβει να συντάξει ο Γιώργος Σιακαντάρης με την ομάδα του με στόχο να συνθέσει τα τρία ιδεολογικά ρεύματα (Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά, Οικολογία) θα είναι κομβικό και θα αποτελεί ουσιαστικά τη διακήρυξη του προγράμματος του νέου φορέα. Και επειδή από την «εξίσωση» έως τώρα δεν έχει βγει το ΠΑΣΟΚ, η διείσδυση στο χώρο του κέντρου θα αποτυπωθεί για άλλη μια φορά στα Ιωάννινα με την παρουσία του πρώην στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη, Γιώργου Μπουλμπασάκου.

Μετά τον Φεβρουάριο το Ινστιτούτο θα παίξει κομβικό ρόλο στο εγχείρημα, καθώς θα αρχίζει να παρουσιάζει σε πιο πυκνούς ρυθμούς το προγραμματικό έργο που παράγει, τονίζουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Μέσα στην ημέρα αναμένεται από το Ινστιτούτο να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο που επεξεργάστηκαν τα μέλη του για τη νέα διαύγεια που θα ονομάζεται «διαφάνεια».

Από τη λεωφόρο Αμαλίας εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως το πλάνο του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει αλλάξει. Βιασύνη για ανακοινώσεις δεν υπάρχει και τα πάντα ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία χωρίς αιφνιδιασμούς. Απλώς απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να δίνεται ένα συγκεκριμένο στίγμα και ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρά σε πρωτοβουλίες κρατώντας «ζεστούς» τους εν δυνάμει ψηφοφόρους του.

