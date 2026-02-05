Ο-Τραμπ-λέει-ότι-«έχει-ανάγκη-να-κερδίζει-τις-εκλογές-για-το-εγώ-του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016 και το 2024 και εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την ήττα του το 2000, δήλωσε σήμερα ότι έχει «ανάγκη» να κερδίζει τις εκλογές «για το εγώ του».

«Έκαναν νοθεία στις δεύτερες εκλογές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στο πλήθος, στη σημερινή συγκέντρωση για προσευχή στην Ουάσινγκτον.

Στις εκλογές του 2020 νικητής αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, ωστόσο ο Τραμπ, παρά και τις δικαστικές αποφάσεις που επικύρωσαν τον αποτέλεσμα, εξακολουθεί να επιμένει ότι εκείνος κέρδισε. «Έπρεπε να τις κερδίσω. Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος, σε μια μπερδεμένη ομιλία επί παντός επιστητού.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ ανέθεσε ανοιχτά στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εκδικηθεί για εκείνη την ήττα του 2020, κάτι που φοβίζει τη Δημοκρατική αντιπολίτευση και πολλούς υπερασπιστές των δημόσιων ελευθεριών. Το τελευταίο επεισόδιο σε αυτήν την εκστρατεία αντιποίνων ήταν η έρευνα, την περασμένη εβδομάδα, σε ένα εκλογικό κέντρο της Τζόρτζια, από την ομοσπονδιακή αστυνομία. Στις 28 Ιανουαρίου πράκτορες του FBI κατάσχεσαν 700 κούτες με εκλογικό υλικό από την κομητεία του Φούλτον, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των αβάσιμων ισχυρισμών του Τραμπ περί νοθείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης αναφερθεί πολλές φορές σε ένα σχέδιο «εθνικοποίησης» των εκλογών, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι αρμόδιες για τη διοργάνωση εκλογών, τοπικών ή εθνικών, είναι οι Πολιτείες.

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ενώ παράλληλα ύμνησε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Μιλώντας σε θρησκευτικούς ηγέτες και βουλευτές, ξέφυγε πολλές φορές από το κείμενο της ομιλίας και αναφέρθηκε σε θέματα επιβολής του νόμου και εξωτερικής πολιτικής. Προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες αν δεν αφοπλιστεί, διαφήμισε το νέο ντοκιμαντέρ της συζύγου του και επαίνεσε τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος δέχτηκε εκατοντάδες μετανάστες από τις ΗΠΑ, κυρίως Βενεζουελάνους, και τους έστειλε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CEGOT.

Σε μια από τις ελάχιστες θρησκευτικές αναφορές του, απήγγειλε τη βιβλική φράση «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία», αναρωτιόμενος αν ο ίδιος πληροί τις προϋποθέσεις. «Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει κατ’ ανάγκη για μένα. Ισχύει για μένα; Προσπαθώ», είπε.

Αναλογίστηκε επίσης πόσες πιθανότητες έχει να πάει στον παράδεισο, σημειώνοντας ότι «δεν ήταν ο τέλειος υποψήφιος».

Ο Τραμπ απέρριψε τις εκκλήσεις να αποπέμψει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία επικρίθηκε αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις απελάσεις μεταναστών στη Μινεσότα.

«Γιατί να το κάνω αυτό;» διερωτήθηκε, επαινώντας τις προσπάθειες της Νόεμ για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Υπερασπίστηκε επίσης τη διευθύντρια εθνικών πληροφοριών (DNI) Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία ήταν παρούσα στην έρευνα του FBI στην Τζόρτζια αν και ο ρόλος της αφορά κυρίως τις απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ από το εξωτερικό. Επαίνεσε στη συνέχεια την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι που, όπως είπε, έστειλε την Γκάμπαρντ στην Ατλάντα. «Η Παμ ήθελε να πάει» η Γκάμπαρντ, διαβεβαίωσε.