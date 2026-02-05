Πάτησε φρένο στην αυγή του 2026 η BoE: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Στο 3,75%

Δεδομένου πως ο πληθωρισμός ανέβασε ταχύτητα, η BoE (Βank of England – Τράπεζα της Αγγλίας) προτίμησε να υιοθετήσει μία στάση αναμονής.

Το «κουμπί» της παύσης πάτησε η BoE (Βank of England – Τράπεζα της Αγγλίας) στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2026 την Πέμπτη, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο 3,75%, μετά από «ψαλίδι» κατά 0,25% τον Δεκέμβριο. Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ψήφισε με οριακή διαφορά 5-4 υπέρ του «παγώματος» των επιτοκίων.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η BoE θα διατηρούσε σταθερά τα επιτόκια, δεδομένων των βελτιωμένων στοιχείων από το πεδίο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. «Τα στοιχεία του 2026 υποδηλώνουν ισχυρότερη ζήτηση και πιο άκαμπτο πληθωρισμό. Με την πάροδο του χρόνου, η δημοσιονομική σύσφιξη και η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών θα εξαλείψουν τις υπερβολικές πιέσεις στις τιμές, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο πριν», εκτίμησε ο Άντριου Γουίσαρτ, ανώτερος οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Berenberg.

Η Berenberg αναμένει ότι η ΒοΕ θα ξαναμειώσει τα επιτόκιά της το 2026, ξεκινώντας από το β’ τρίμηνο. «Περιμένουμε την επόμενη κίνηση στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου», τονίζεται. Η τελευταία μείωση των επιτοκίων της ΒοΕ έγινε τον Δεκέμβριο με φόντο την υποτονική ανάπτυξη, την εξασθένιση της αγοράς εργασίας και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά ο ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή έκτοτε έχει ανεβάσει ταχύτητα (+3,4%), γεγονός που ώθησε την βρετανική κεντρική τράπεζα να υιοθετήσει στάση αναμονής.

Ο Έντουαρντ Αλενμπάι, ανώτερος οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Oxford Economics, συμφώνησε ότι ενώ η ΒοΕ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια τον Φεβρουάριο, έρχονται περισσότερες μειώσεις. «Η τρέχουσα περίοδος ήπιας στασιμότητας είναι πιθανό να κρατήσει την επιτροπή διχασμένη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αυτών των μελλοντικών μειώσεων, ενθαρρύνοντας μια σταδιακή προσέγγιση για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής αργότερα», υπογράμμισε.

«Βλέπουμε τη συνεδρίαση στα τέλη Απριλίου ως την πιο πιθανή χρονική στιγμή για την επόμενη μείωση», πρόσθεσε. «Μέχρι τότε, η MPC θα πρέπει να έχει μια πιο σαφή εικόνα για το εάν οι αυξήσεις μισθών αποτελούν περαιτέρω ένδειξη χαλάρωσης στην οικονομία», κατέληξε. Η Ντάνι Στοϊλόβα, οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην BNP Paribas Markets 360, πιστεύει ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων του 2026 θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα από τον Απρίλιο.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε την επόμενη μείωση των επιτοκίων μετά τον Μάρτιο. Έπειτα από αυτό, πιστεύουμε ότι η ΒοΕ θα προβεί σε μια παρατεταμένη παύση πριν από την επανέναρξη της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής στις αρχές του 2027», επεσήμανε. Τέλος, προέβλεψε και τα επόμενα βήματα στην πορεία του κόστος δανεισμού: «βλέπουμε ένα τελικό επιτόκιο 3,00% μέχρι τα μέσα του 2027» ισχυρίστηκε.