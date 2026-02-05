Προκαλεί-η-Άγκυρα-για-τα-12-μίλια-μετά-τις-δηλώσεις-Μητσοτάκη:-«Μονομερείς-ενέργειες-και-δηλώσεις,-αντίθετες-στο-διεθνές-δίκαιο»

Έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτο» το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, την ώρα που παραμένει στην επικαιρότητα η προγραμματιζόμενη επίσκεψή του στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας (MSB) υπογράμμισε ότι η θέση της Τουρκίας στο ζήτημα των 12 μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος είναι απολύτως σαφής, τονίζοντας ότι «η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου, με τίτλο «Οι τελευταίες δηλώσεις του Μητσοτάκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η στάση της χώρας μας είναι ξεκάθαρη απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισόρροπη και σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου κατανομή των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο αμοιβαίου διαλόγου και καλής θέλησης. Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας που αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς είναι αντίθετες στο διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις «δεν παράγουν καμία έννομη συνέπεια για τη χώρα μας», ενώ επισημαίνει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή την αποστολή τους για την προστασία κάθε δικαιώματος και συμφέροντος της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της χώρας, στο πλαίσιο του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”».

Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Για τις σχέσεις με την Τουρκία και την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα, είχε μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ.

«Το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο: αυτή είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το «μενού» και άλλα θέματα καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη συγκυρία το θεωρώ δύσκολο», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι σε ζητήματα «χαμηλής πολιτικής» μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη με την Άγκυρα.

Σε σχέση με τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε με νόημα πως «δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά», ενώ ταυτόχρονα διεμήνυσε προς την Άγκυρα ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ελληνικών νησιών».

Ως προς την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «το δικαίωμα είναι αναφαίρετο» και «θα ασκηθεί, όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες». Υπενθύμισε ότι «εδώ και δεκαετίες δεν ασκήθηκε καθόλου, το κάναμε εμείς στο Ιόνιο», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μονομερές δικαίωμα και δεν απαιτεί έγκριση». Ο Πρωθυπουργός είπε πως η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο για να προσθέσει: «Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».