Ρεκόρ για τις εισαγωγές LNG από ΗΠΑ – Ρωσία στην Ευρώπη: Στο 80% τον Ιανουάριο

Ανησυχίες ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην καταφέρνει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο καυσίμων της, διασφαλίζοντας κατ’ επέκτασιν την ενεργειακή της αυτονομία.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τους δύο μεγαλύτερους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ τον περασμένο μήνα, πυροδοτώντας ανησυχία ότι εξακολουθεί να μην καταφέρνει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο καυσίμων της, διασφαλίζοντας κατ’ επέκτασιν την ενεργειακή της αυτονομία. Η ΕΕ προμηθεύτηκε περισσότερο από το 80% του LNG της από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το -.

Πρόκειται για μια «στροφή» σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, όταν άλλες χώρες παρείχαν περίπου το μισό του συνόλου κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αύξηση των ροών από τις ΗΠΑ – 63% των εισαγωγών – προκαλεί ανησυχία, με αρκετούς αξιωματούχους της ΕΕ να προειδοποιούν ότι η Γηραιά Ήπειρος θα μπορούσε να γίνει υπόχρεη στον Ντόναλντ Τραμπ που χρησιμοποιεί εντατικά τον οικονομικό εκβιασμό εναντίον μακροχρόνιων συμμάχων.

Από την επίθεση στην Ουκρανία το 2022 – και ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ – η Ευρώπη έχει δεχθεί πιέσεις να αυξήσει τις αγορές της σε αμερικανικό LNG. Η εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον πέρυσι περιελάμβανε δέσμευση για αγορά ενέργειας από ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Ωστόσο, με τον Τραμπ να απειλεί με διάφορες οικονομικές κυρώσεις τις χώρες που δεν υποκύπτουν στη θέλησή του, οι βαθιοί εμπορικοί δεσμοί μοιάζουν με στρατηγικά τρωτά σημεία.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές αποστολές LNG προς την ΕΕ έχουν κυμανθεί γύρω από επίπεδα ρεκόρ, αντιπροσωπεύοντας το 18% του συνόλου τον περασμένο μήνα. Μια ομάδα άλλων χωρών – από την Αλγερία και το Κατάρ μέχρι τη Νορβηγία και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο – κάλυψαν το υπόλοιπο 19% των εισαγωγών LNG τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο μερίδιο από το 2017.

Η Γαλλία και το Βέλγιο έλαβαν περισσότερο από το 40% του LNG τους από τη Ρωσία τον Ιανουάριο και παρόμοια ποσότητα από τις ΗΠΑ. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά ενέργειας της Ευρώπης, προμηθεύτηκε όλο το LNG της από τις ΗΠΑ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας του.