Ρωσία:-Η-sberbank-σχεδιάζει-δάνεια-με-κρυπτονομίσματα-σε-εταιρικούς-πελάτες

Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, ανοίγει νέα καρτέλα και ετοιμάζεται να εκδώσει δάνεια με κρυπτονομίσματα, επικαλούμενη έντονο ενδιαφέρον από εταιρικούς πελάτες, και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κεντρική τράπεζα για την ανάπτυξη κανονισμών, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας στο Reuters την Πέμπτη.

Στα τέλη του 2025, η Sberbank εξέδωσε ένα πιλοτικό δάνειο με κρυπτονομίσματα σε μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Intelion Data, η οποία παρείχε εγγύηση με τη μορφή κρυπτονομισμάτων που είχε εξορύξει. Η τράπεζα δεν αποκάλυψε το μέγεθος του δανείου.

Ο εγχώριος ανταγωνιστής της Sberbank, η Sovkombank, ήταν ο πρώτος Ρώσος δανειστής που άρχισε να εκδίδει δάνεια με κρυπτονομίσματα.

Κερδίζουν έδαφος τα κρυπτονομίσματα στη Ρωσία

Τα κρυπτονομίσματα παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας, καθώς οι συναλλαγές στα περισσότερα παγκόσμια νομίσματα στοχοποιούνται από τις δυτικές κυρώσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την έναρξη στρατιωτικής δράσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα ορίζει τα κρυπτονομίσματα ως περιουσιακά στοιχεία σε ξένο συνάλλαγμα, επιτρέποντας την αγορά και την πώλησή τους, αλλά απαγορεύοντας τις εγχώριες πληρωμές. Η ρυθμιστική αρχή σχεδιάζει να ολοκληρώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα έως την 1η Ιουλίου 2026.

Η Sberbank δήλωσε ότι στοχεύει να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις εταιρείες εξόρυξης αλλά και εταιρείες που κατέχουν κρυπτονομίσματα. Η απόφαση έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις παγκόσμιων τραπεζών, με την JPMorgan να διερευνά δάνεια με κρυπτονομίσματα, ενώ η Wells Fargo τα προσφέρει ήδη.

