Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Για τις 11 Φεβρουαρίου κλείδωσε το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά με τη σημερινή προκλητική δήλωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι πιστεύουμε στον διάλογο. Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών.

» Κρατάω από αυτήν την ανακοίνωση που σας παρέθεσα πριν τη φράση ‘Διεθνές Δίκαιο’ και τον σεβασμό σε αυτό. Η Ελλάδα έχει δώσει δείγματα γραφής. Υπάρχουν αντιφάσεις από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί κανείς να μιλά για Διεθνές Δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλά για το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και για γκρίζες ζώνες. Είμαστε μια χώρα που πιστεύουμε ουσιαστικά σε όλη μας την ιστορία την επίλυση μέσω του Διεθνούς Δικαίου».

Τι είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

Συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, καθώς και υπουργοί βασικών χαρτοφυλακίων (Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομίας, Μεταφορών κ.ά.), με στόχο:

την πολιτική συνεννόηση,

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης,

και την ενίσχυση της συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς.

