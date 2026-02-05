Close Menu
    Friday, February 6
    Αγορές 2 Mins Read
    Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Τα βλέμματα στραμμένα στις εμπορικές αβεβαιότητες και τη νομισματική πολιτική

    Υπό το βάρος γενικευμένων πιέσεων, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη (5/2), με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής απέναντι στις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές αβεβαιότητες, αλλά και στα μηνύματα της ΕΚΤ, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, επιβεβαιώνοντας τη γραμμή της προσεκτικής, αυστηρά εξαρτώμενης από τα δεδομένα νομισματικής πολιτικής.

     

     

     Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ζημιές της τάξης του 1,06%.

    Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,084% στις 24.445,33 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά 0,39% στις 8.230,18 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,47% στις 10.353,65 μονάδες.

    Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε βουτιά 1,38% στις 17.853,02 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 1,08% στις 46.132,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με υποχώρηση 0,92% στις 8.799,76 μονάδες.

    Στα αξιόλογα της ημέρας, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια για πέμπτη συνεδρίαση, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η Κριστίν Λαγκάρντ εξήγησε ότι η απόφαση βασίστηκε στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης και στη χαμηλή ανεργία, παρά το αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον. Τόνισε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρά εξαρτώμενη από τα δεδομένα, χωρίς προδέσμευση για μελλοντική πορεία επιτοκίων, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων στις προοπτικές ανάπτυξης και τιμών.

     

