Στο-φως-διεθνές-δίκτυο-trafficking-με-δράση-στην-Αλβανία,-πώς-δεκάδες-γυναίκες-από-τη-Λατινική-Αμερική-παγιδεύτηκαν-στα-Τίρανα

Σε εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση διεθνούς διακίνησης γυναικών, με την αστυνομία της Κολομβίας να απαγγέλλει κατηγορίες σε ύποπτο για μεταφορά δεκάδων κοριτσιών και γυναικών από το Μεντεγίν και την Μπογκοτά στην Αλβανία, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Την υπόθεση φέρνει στο φως η ερευνήτρια δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στα Τίρανα, Ανίλα Χότζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Λούκας Μπετανκούρ και ο πατέρας του φέρονται ως επικεφαλής εγκληματικού δικτύου, το οποίο στρατολογούσε νεαρές γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής, υποσχόμενο εργασία και υψηλές απολαβές.

Τα θύματα κατέληγαν σε καθεστώς εξαναγκαστικής πορνείας, αρχικά στην Αλβανία και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Σερβία, η Κροατία και η Ισπανία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα έσοδα του κυκλώματος άγγιξαν σχεδόν το ένα εκατομμύριο ευρώ, προερχόμενα από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών που εργάζονταν ως συνοδοί. Το φαινόμενο καταγράφει αυξητικές τάσεις στην Αλβανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μαρτυρίες θυμάτων και αστυνομικές επιχειρήσεις

Στα αρχεία της αλβανικής αστυνομίας καταγράφονται καθημερινά υποθέσεις με θύματα από τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό, τη Βραζιλία, την Ουκρανία, την Κίνα, το Αφγανιστάν, την Τουρκία και τη Ρουμανία. Οι μαρτυρίες περιγράφουν παρόμοιο μοτίβο: υποσχέσεις για νόμιμη εργασία, κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής και, στη συνέχεια, επιβολή όρων εκμετάλλευσης.

Η 23χρονη «Βαλεντίνα» περιγράφει ότι ταξίδεψε στην Αλβανία έπειτα από πρόταση οικογενειακής φίλης, χωρίς να γνωρίζει ότι η πορνεία τιμωρείται ποινικά στη χώρα. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για τους κινδύνους μόνο μετά την άφιξή της, ενώ ο διακινητής φέρεται να απείλησε τη συνοδό της. Παρέμεινε στην Αλβανία για τέσσερις μήνες, χωρίς να έχει πρόσβαση στα χρήματα που εισπράττονταν στο όνομά της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι εργαζόταν ως αισθητικός στην Κολομβία και επιδίωκε να εξασφαλίσει κεφάλαιο για να ανοίξει δικό της κέντρο αισθητικής. Αντ’ αυτού, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, ενώ – όπως αναφέρει ο φερόμενος επικεφαλής του δικτύου βρίσκεται στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 75 αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ενός έτους στην Αλβανία, με συλλήψεις γυναικών που δραστηριοποιούνταν μέσω ψηφιακών πλατφορμών, συχνά με ψευδή στοιχεία ταυτότητας.