Συνεργασία-centric-και-ΤΕΝ-Βrinke-για-επένδυση-ύψους-περίπου-100-εκατ.-ευρώ-στο-Ελληνικό

«Η CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάμει της από 4.2.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την έναρξη συνεργασίας του Ομίλου CENTRIC με την εταιρία «TEN BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «TEN BRINKE»), που ανήκει στον πολυεθνικό Όμιλο της TEN BRINKE, και διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία στον τομέα της κατασκευής και ανάπτυξης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών ακινήτων, με σκοπό την αγορά και ανάπτυξη οικοπέδων και πώληση κατοικιών, και ειδικότερα των οικοπέδων A-Π2.17 και A-Π2.18, μέρος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, που αφορά το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, συνολικής επιφάνειας 20.897 τ.μ. και συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας 15.673 τ.μ., (εφεξής τα «Οικόπεδα»), υπό τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν (εφεξής το «Επενδυτικό Έργο»).

Το Επενδυτικό Έργο θα αναλάβει η κατά 100% θυγατρική εταιρία της TEN BRINKE με την επωνυμία «NELLENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «NELLENCO»), κατόπιν αποδοχής από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε») της σχετικής δεσμευτικής προσφοράς που είχε υποβληθεί για την απόκτηση των Οικοπέδων έναντι προσφερόμενου τιμήματος € 41,5 εκατ. To συνολικό κόστος απόκτησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φόρων και εξόδων, θα ανέλθει σε περίπου € 45 εκατ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, η Εταιρία (άμεσα ή μέσω θυγατρικής της) θα αποκτήσει συμμετοχή ποσοστού 50% στη NELLENCO, έναντι τιμήματος € 12.500 (ήτοι ποσού ίσου με το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου) και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν με την TEN BRINKE.

Το Επενδυτικό Έργο θα χωρίζεται σε 3 φάσεις: α) απόκτηση Οικοπέδων: Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την απόκτηση των Οικοπέδων προβλέπει χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού και μέσω ιδίων κεφαλαίων (σε ποσοστά, κατά προσέγγιση, 80% και 20%, αντιστοίχως) και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και εκτέλεσης της σχετικής συμβατικής τεκμηρίωσης, β) ανέγερση κατοικιών: το κατασκευαστικό κόστος αναμένεται να ανέλθει σε € 55 εκατ. περίπου και θα χρηματοδοτηθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η κατασκευαστική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει τρία (3) περίπου έτη από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και γ) διάθεση των κατοικιών.

Το Επενδυτικό Έργο εκτιμάται ότι σηματοδοτεί μια νέα σελίδα ανάπτυξης του Ομίλου CENTRIC και αναμένεται να διαμορφώσει θετικές προοπτικές για τα αποτελέσματα του Ομίλου. Το εν λόγω Έργο, καθώς και η συνεργασία με την TEN BRINKE, ευελπιστούμε να αποτελέσουν την απαρχή για την πραγμάτωση παρόμοιων επενδυτικών έργων.

Η Εταιρία δηλώνει ότι θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση με σκοπό την έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την σύναψη των επικείμενων συμφωνιών και τους όρους αυτών, καθώς και κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με το Επενδυτικό Έργο.