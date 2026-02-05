Τουρισμός:-Δυναμική-προβολή-της-Ελλάδας-στο-roadshow-dmc-dal-mondo

Το βιώσιμο και θεματικό τουριστικό μοντέλο της Ελλάδας προβάλλει δυναμικά ο ΕΟΤ στην οικονομικά ισχυρή Βόρεια Ιταλία, με στόχο τη διεύρυνση συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών με τους επαγγελματίες της ιταλικής αγοράς για την προσέλκυση ταξιδιωτών αυξημένων απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

H Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ιταλίας συμμετείχε με επιτυχία (26-30/1/2026) στο roadshow DMC dal Mondo, μια διοργάνωση υψηλής επαγγελματικής αξίας που περιλάμβανε Β2Β workshops και στοχευμένες συναντήσεις με επιλεγμένους εκπροσώπους της ιταλικής τουριστικής αγοράς.

Το roadshow DMC dal Mondo πραγματοποιήθηκε σε πέντε κομβικές πόλεις της Βόρειας Ιταλίας: Τορίνο (26 Ιανουαρίου), Μιλάνο (27 Ιανουαρίου), Βερόνα (28 Ιανουαρίου), Βενετία (29 Ιανουαρίου) και Μπολόνια (30 Ιανουαρίου).

Πρόκειται για αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ταξιδιώτες αυξημένου εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι επιδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιοτικές, βιώσιμες και θεματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η εκπρόσωπος του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου, πραγματοποίησε εκτενή κύκλο επαγγελματικών επαφών με τουριστικούς πράκτορες από κάθε περιοχή, εστιάζοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού δώδεκα μηνών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κατά τους ενδιάμεσους μήνες του έτους, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των τουριστικών ροών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πέραν του καθιερωμένου προϊόντος «ήλιος και θάλασσα», όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο βιωματικός τουρισμός, City Break, προσφέροντας στους Ιταλούς πράκτορες συγκεκριμένα εργαλεία για τον εμπλουτισμό των τουριστικών τους πακέτων και τη στόχευση κοινού με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα.

Η ενεργή και συστηματική συμμετοχή της ΥΠΕΞ Ιταλίας σε μια διοργάνωση υψηλού κύρους, με παρουσία επιλεγμένων και ποιοτικών επαγγελματιών του τουρισμού, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως αξιόπιστου, σύγχρονου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού, καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες.

Στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής εξωστρέφειας, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ιταλίας συμμετείχε το απόγευμα της 27ης Ιανουαρίου 2026 και στο ειδικό workshop που διοργάνωσε το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο BGY BUSINESS WS, με τη συμμετοχή σημαντικών τουριστικών πρακτόρων της ευρύτερης περιοχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή, με πληθυσμό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα, αποτελεί βασικό κόμβο αεροπορικής διασύνδεσης και παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας.