Το δημογραφικό ως δημοσιονομική βόμβα: Πώς η γήρανση απειλεί να ακυρώσει τα κέρδη από τη μείωση του χρέους

Καμπανάκι για τον δημογραφικό «χειμώνα»: «Πλησιάζει η στιγμή που θα έχουμε έναν εργαζόμενο για έναν συνταξιούχο»

Την ώρα που η Ελλάδα γιορτάζει τη μείωση του δημόσιου χρέους σε επίπεδα προ-μνημονίου και την επιστροφή της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, μια σιωπηλή απειλή απλώνεται στα θεμέλια της οικονομικής σταθερότητας. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι πλέον απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα – έχει μετατραπεί σε δομικό δημοσιονομικό κίνδυνο που μπορεί να αναιρέσει όλα τα κέρδη της δεκαετούς δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ είναι αμείλικτα: Το 2024, οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις (125.873 έναντι 68.309), ενώ ο δείκτης γήρανσης εκτινάχθηκε στις 185,4 μονάδες, από 175,7 το 2023

. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 παιδιά ηλικίας 0-14 ετών, υπάρχουν πλέον 185 ηλικιωμένοι άνω των 65 – μια αναλογία που απειλεί να καταρρεύσει το οικοδόμημα της δημοσιονομικής αποκατάστασης.

Η δημοσιονομική υστέρηση του δημογραφικού

Η Ελλάδα έχει καταφέρει εντυπωσιακά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το ιστορικό υψηλό του 212% του ΑΕΠ το 2020 στο 153,6% το 2024 – η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ

. Ο πρωτογενής πλεόνασμα έφτασε το 4,8% του ΑΕΠ, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα .

Ωστόσο, αυτή η επιτυχία κρύβει μια σκληρή αλήθεια: το δημογραφικό έλλειμμα απειλεί να επιβαρύνει το δημόσιο χρέος με επιπλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες ΑΕΠ έως το 2070, σύμφωνα με προβολές του ΟΟΣΑ για τις χώρες του G7

. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η πρόβλεψη είναι ακόμη δυσοίωνη: ο πληθυσμός εργασιακής ηλικίας (20-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί κατά πάνω από 30% τα επόμενα 40 χρόνια, ενώ το κόστος γήρανσης θα αυξηθεί κατακόρυφα

.

«Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να επιδράσει αρνητικά σε μακροπρόθεσμη μεγέθυνση, εργατικό δυναμικό, κεφαλαιακό απόθεμα, καινοτομία και παραγωγικότητα», προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος .

Τα μαθηματικά της σύνταξης

Το 2024, οι ασφαλισμένοι στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 4,1 εκατομμύρια. Μέχρι το 2050, ο αριθμός αυτός αναμένεται να πέσει στα 3,3 εκατομμύρια, ενώ οι συνταξιούχοι θα αυξηθούν στα 3 εκατομμύρια

. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,1:1, από 2:1 σήμερα.

Η συνέπεια είναι απλή: λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτήσουν περισσότερες συντάξεις. Ο δείκτης εξάρτησης (συνολικός πληθυσμός 0-14 και 65+ προς τον πληθυσμό 15-64 ετών) έχει ήδη ανέλθει στο 57,4 το 2024 από 53,2 το 2013, και συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά .

Το εκρηκτικό κοκτέιλ των δημογραφικών δεικτών

Ο δείκτης γήρανσης (λόγος ατόμων 65+ προς παιδιά 0-14 ετών) αποτελεί το πιο ανησυχητικό μέτρο. Από 138,5 το 2013, εκτινάχθηκε στις 182,0 μονάδες το 2024 – αύξηση σχεδόν 7 μονάδων μέσα σε ένα μόνο έτος, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί

. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι υπερτερούν πλέον αριθμητικά των παιδιών κατά περίπου 2:1.Table

Copy

Έτος Δείκτης Γήρανσης Μεταβολή 2013 138,5 – 2018 155,2 +16,7 2020 162,2 +7,0 2023 175,7 +13,5 2024 182,0 +6,3

- ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία δεδομένων

Το 2024 καταγράφηκαν μόλις 68.309 γεννήσεις, μείωση 4,1% σε σχέση με το 2023

. Ο δείκτης γονιμότητας παραμένει σταθερά στο 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών (2,1)

. Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τον τοκετό έχει φτάσει τα 32,2 έτη, ενώ το ποσοστό παιδιών στον συνολικό πληθυσμό έπεσε στο 12,8%

.

«Οι γεννήσεις του 2023 ήταν περίπου οι μισές από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 1951-1970», επισημαίνει η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

Η μετανάστευση ως προσωρινή ανάσα

Το μόνο στοιχείο που συγκρατεί την πληθυσμιακή κατάρρευση είναι η μετανάστευση. Το 2024, η καθαρή μετανάστευση ανήλθε σε 54.135 άτομα (σχεδόν διπλάσια από το 2023), με 132.149 αφίξεις έναντι 78.014 αναχωρήσεων

. Ωστόσο, αυτή η εισροή δεν αρκεί για να αντισταθμίσει το φυσικό έλλειμμα των 57.564 ατόμων, ενώ ο πληθυσμός μειώθηκε οριακά κατά 3.429 άτομα (-0,03%)

Το πρόβλημα είναι ότι η μετανάστευση αφορά κυρίως προσωρινή προστασία (πρόσφυγες/ασυνόδευτοι) και όχι μόνιμη ενσωμάτωση εργατικού δυναμικού. Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει προγράμματα εννεάμηνης απασχόλησης για μετανάστες σε γεωργία και κατασκευές, χωρίς προοπτική μόνιμης παραμονής – μια λύση που παρέχει μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση.

Οι οικονομικές συνέπειες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εκτιμά ότι το δημογραφικό έλλειμμα θα μειώσει την ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο την περίοδο 2024-2050

. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η γήρανση θα περιορίσει την ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 1% σε 0,6% έως το 2060, με συνολική απώλεια 14% στην πραγματική ευημερία.

Για την Ελλάδα, που ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα παραγωγικότητας, αυτή η επιβράδυνση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και υπό το βάρος των δημογραφικών συνθηκών, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1,25% στο μέσο όρο όρο.

Η πίεση στα δημόσια οικονομικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το συνολικό κόστος γήρανσης (συντάξεις, υγεία, μακροχρόνια περίθαλψη) στην Ελλάδα ανέρχεται ήδη στο 23,4% του ΑΕΠ (2022). Παρά την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, οι δαπάνες αναμένεται να μειωθούν στο 21% του ΑΕΠ έως το 2070 – μια πολιτική που έρχεται σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν από 25,1% σε 26,5% του ΑΕΠ.

Αυτή η «επιτυχία» οφείλεται στις δραστικές περικοπές συντάξεων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον ΟΟΣΑ: 62 έτη στον ιδιωτικό τομέα και 60-61 έτη στον δημόσιο

.

«Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να εργαστούν 44 χρόνια αντί για 40 για να λάβουν πλήρη σύνταξη», προβλέπει ο ΟΟΣΑ για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας το 2024 .

Η γεωγραφική διάσταση του προβλήματος

Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι ομοιόμορφο. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα, χάνει πληθυσμό με ταχύτερο ρυθμό από τον εθνικό μέσο όρο (-5,7% από το 2011), με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις Σέρρες, το Κιλκίς και την Πέλλα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάρρευση των ηλικιών 30-39 ετών (-26,5%), που αποτελούν τον πυρήνα του παραγωγικού δυναμικού. Αντιθέτως, οι ηλικίες 80+ αυξήθηκαν κατά 43%, δημιουργώντας φαινόμενα «υπεργήρανσης» σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτή η αποεπένδυση από την περιφέρεια δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: λιγότεροι εργαζόμενοι σημαίνουν λιγότερα έσοδα για τους ΟΤΑ, υποβάθμιση υπηρεσιών υγείας και παιδείας, και επιτάχυνση της φυγής των νέων προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Προς μια νέα πολιτική προσέγγιση

Η κυβέρνηση έχει εστιάσει στη μείωση των φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά το δημογραφικό απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα οικονομικά κίνητρα. Η πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για την εθελοντική 13ωρη εργασία, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, δείχνει ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως βραχυπρόθεσμη διαχείριση κινδύνου και όχι ως μακροπρόθεσμη πρόκληση.

Τέσσερις Πυλώνες Λύσης

1. Αύξηση της Απασχόλησης των Γυναικών Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας στην ΕΕ. Η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να αντισταθμίσει μερικώς τη μείωση του πληθυσμού.

2. Παράταση του Εργασιακού Βίου Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και η κατάργηση των κινήτρων για πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας είναι αναγκαία. Ήδη, ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων αυξήθηκε σημαντικά το 2024 μετά την κατάργηση των ποινών επαναπρόσληψης.

3. Επενδύσεις στην Παραγωγικότητα και την Τεχνολογία Με λιγότερους εργαζόμενους, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού είναι επιτακτική. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε επενδύσεις σε Άυλη Περιουσία και Έρευνα & Ανάπτυξη.

4. Μεταναστευτική Πολιτική με Μακροπρόθεσμη Οπτική Αντί για προγράμματα προσωρινής απασχόλησης, απαιτείται μια στρατηγική μόνιμης ενσωμάτωσης εργατικού δυναμικού, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνώριση των προσόντων.

Η ώρα των αποφάσεων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα επιτεύγματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι αναμφισβήτητα, αλλά η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει το δημογραφικό ως διαρθρωτικό πρόβλημα και όχι ως συγκυριακή δυσλειτουργία.

Η μείωση του χρέους από 212% σε 153% του ΑΕΠ είναι μια επιτυχία που μπορεί να ακυρωθεί αν η γήρανση του πληθυσμού οδηγήσει σε εκτίναξη των δαπανών υγείας και πρόνοιας, σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και σε μόνιμη επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, «καθώς ζούμε περισσότερο και πιο υγιείς, πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερο». Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα – είναι η μεγαλύτερη δημοσιονομική πρόκληση της επόμενης γενιάς.