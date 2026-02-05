«Το-τζάμπα-πέθανε»:-Αντιδράσεις-για-τις-δηλώσεις-της-Χριστίνας-Αλεξοπούλου-για-το-κόστος-στέγασης-των-εκπαιδευτικών,-δείτε-βίντεο

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Talk» του Mega, η κ. Αλεξοπούλου απάντησε σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής, με τον παρουσιαστή, στο άκουσμα της συγκεκριμένης φράσης, να αντιδρά και να κάνει τον σταυρό του.

Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο τόνο και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το βίντεο:

Μαρινάκης: Απευθυνόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στον λαό

Ερωτηθείς για τη δήλωση Αλεξοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το μεσημέρι της Δευτέρας είπε ότι «η κυρία Αλεξοπούλου εκεί που απευθυνόταν δεν ήταν στους πολίτες, δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό σε ένα λαό που υπέστη τέτοιες περικοπές.

Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του ’80 και κορυφώθηκε από τον κ. Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.

Το τζάμπα πέθανε πήγε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν έχει να κάνει με τους πολίτες. Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε αλλά απευθύνεται στα κόμματα που τάζουν χρήματα χωρίς να λένε πού θα τα βρουν»

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Λίγο μετά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σημειώνει ότι ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου