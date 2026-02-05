ΥΠΑ:-Αναβάθμιση-υποδομών-στα-αεροδρόμια-Νάξου-και-Ηρακλείου

Αναβάθμιση υποδομών πραγματοποιήθηκε στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου εγκαταστάθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων αεροσκαφών νέο σύστημα φωτοσήμανσης με χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών. Η τοποθέτηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροδιακομιδών, όπως τονίζεται από την ΥΠΑ.

Τα νέα φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της πίστας, λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Με την τοποθέτηση των φωτιστικών ενισχύεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Νάξου, σημειώνει η ΥΠΑ.

Φωτ. Δ.Τ./ΥΠΑ

Νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έγιναν εργασίες διαγραμμίσεων στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης από συνεργεία τεχνικών των Διευθύνσεων Τεχνικής Συντήρησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του κύριου διαδρόμου του αερολιμένα Ηρακλείου.

Οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των περιφερειακών αερολιμένων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.