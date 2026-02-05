Υποδομές:-Σε-ποια-μέτωπα-«μπαίνουν»-μπουλντόζες,-ποια-έργα-προχωρούν

Πλήθος υποδομών σε οδικά, σιδηροδρομικά έργα, αεροδρόμια, Μετρό, φράγματα, άρδευση – ύδρευση κ.α. είτε «πατάνε γκάζι» μέσα στο 2026 είτε βρίσκονται στη «γραμμή εκκίνησης» σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ποια έργα είναι, ποιοι κατασκευαστικοί όμιλοι τα υλοποιούν. Ο «απολογισμός» του 2025.

Η προ ημερών επίσημη ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ με επενδυτή τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επί της ουσίας «άνοιξε τον δρόμο» για να μπούνε μπρος τα εργοτάξια σε ένα ακόμα μέτωπο μεγάλης υποδομής, ανεξάρτητα αν είχαν ήδη εκκινήσει κάποιες αρχικές εργασίες (συν οδικής ασφάλειας). Και το έργο της υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συνολικού ύψους σχεδόν 2,5 δισ. και μήκους 300 χλμ. από τον Κίσσαμο Χανίων έως τον Αγ. Νικόλαο, μαζί με τα άλλα δύο τμήματα (ΣΔΙΤ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR και το δημόσιο τμήμα με ανάδοχο AKTOR) θα είναι από αυτά που θα «τρέξουν» εντός του 2026, ένα από τα μεγάλα projects, δηλαδή, στα οποία (και) φέτος θα είναι «αναμμένες οι μηχανές στις μπουλντόζες» των κατασκευαστικών γκρουπ.

Προφανώς, και ξεκινήσαμε από την Κρήτη, στον τομές των υποδομών – κατασκευών στο νησί προχωρά και το μεγάλο Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης (επένδυση 625 εκατ. με συμμετοχή και των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GMR), με την κατασκευαστική πρόοδο να έχει ήδη ξεπεράσει το 66% και να εκτιμάται ότι φέτος θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών από την ΤΕΡΝΑ, όπως παλιότερα αλλά και προ ημερών αναφέραμε. Λογικά, στο νησί θα ξεκινήσουν μάλλον και εργασίες για το «διπλό» αρδευτικό ΣΔΙΤ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων Σητείας και το φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας.

Εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα

Όπως, όμως, προκύπτει, τα εργοτάξια θα «δουλεύουν» φέτος σε όλη την Ελλάδα, με τα έργα να «πατάνε γκάζι» σταδιακά. Η αποκατάσταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κεντρική Ελλάδα μετά τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων “Daniel” & “Elias” (που συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης), με αναδόχους τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ είναι ένα ακόμα μέτωπο στο οποίοι οι εργασίες θα πυκνώσουν ή θα ολοκληρωθούν φέτος (π.χ. τα σιδηροδρομικά). Επιπρόσθετα, όπως έχουμε και πρόσφατα αναδείξει, ολοκληρώνονται έργα στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της χώρας, όπως η παράδοση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Στα εμβληματικά projects που παραδίδονται δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίζει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ενισχύοντας τη βιώσιμη κινητικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, με ορίζοντα την Άνοιξη.

Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί και η αποκατάσταση του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, παράλληλα με μια σειρά άλλων έργων εκσυγχρονισμού του σταδίου (το έργο υλοποιείται από τη ΜΕΤΚΑ). Αλλά και στην Εγνατία Οδό θα εκκινήσουν έργα αναβάθμισης και συντήρησης από τον παραχωρησιούχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία αναμένεται, εκτός απροόπτου και πλην πρόσθετων καθυστερήσεων, να ολοκληρωθούν και παραδοθούν φέτος, στον τομέα των υποδομών, όπως είναι, για παράδειγμα, η διπλή οδική σύνδεση Λευκάδας (ανάδοχος AKTOR, ο ορίζοντας έχει πάει για Μάρτιο – Μάιο 2026) μέσω 2 νέων οδικών τμημάτων (α) του τμήματος Βόνιτσας – Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων και β) του τμήματος Ακτίου – Αγίου Νικολάου, μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων), η ολοκλήρωση περιφερειακού Αλεξανδρούπολης (ανάδοχος ΤΕΚΑΛ) κ.α.., ενώ προβλέπονται π.χ. και παρεμβάσεις στην Αττική Οδό (κόμβος Μεταμόρφωσης) όπου οι κυκλοφοριακές ροές από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο αντί να συγκλίνουν σε μία λωρίδα, θα διοχετεύονται σε δύο νέους ανεξάρτητους κλάδους. Εντός του 2026 αναμένεται, επίσης, η ολοκλήρωση της Αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (Άνω Λιόσια – Μέγαρα), με ανάδοχο τη ΜΕΤΚΑ.

Την ίδια ώρα, επεκτείνονται οι οδικοί άξονες στην ηπειρωτική Ελλάδα, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, αλλά και τη δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το εμβληματικό έργο της ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (Flyover) βρίσκεται σε εξέλιξη (ορίζοντας ολοκλήρωσης τον Μάιο 2027, ανάδοχοι ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ) όπως και ο Οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη (ΣΔΙΤ, AKTOR). Μαζί με αυτά θα ενισχυθούν οι εργασίες στην Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών (ΜΕΤΚΑ) και στο οδικό έργο Μπράλος-Άμφισσα με ανάδοχο την ΑΒΑΞ.

Μέσα στη χρονιά θα ενταθούν οι εργασίες και στο οδικό μέτωπο Ιωάννινα – Κακκαβιά, με ανάδοχο την ΑΒΑΞ. Από την ίδια εταιρεία θα συνεχιστούν οι εργασίες υλοποίησης της μεγάλης Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ένα project άνω του 1,5 δις ευρώ.

Όπως αναφέρονταν στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, προχωρούν έργα αναβάθμισης κρίσιμων αξόνων και κόμβων, όπως η γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και η Β΄ φάση ανάπτυξης του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, με νέες αποβάθρες και διασύνδεση με το δίκτυο του Μετρό. Τα έργα θα συνεχιστούν και στο σιδηροδρομικό μέτωπο της Β. Πελοποννήσου (ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ), αλλά και στη σήραγγα στα Σεπόλια (AKTOR).

Πρόοδος αναμένεται και στα έργα ύδρευσης νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας (ΤΕΡΝΑ), καθώς και στην κατασκευή του φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου (AKTOR) και του Ταμιευτήρα Τολοφώνα στην θέση Χάρμισκο του Ν. Φωκίδας.

Θεωρητικά, θα πυκνώσουν οι εργασίες και σε άλλα αρδευτικά ΣΔΙΤ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR, METLEN κ.α., σε Ξάνθη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο κ.λπ. Αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (Βοτανικός) θα συνεχιστούν οι εργασίες από ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΜΕΤΚΑ, όπως και σε ιδιωτικές επενδύσεις (Ελληνικό κ.α.), στα 3 νοσοκομεία του Νιάρχος (ΑΒΑΞ), στα έργα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), σε ενεργειακά projects, λογικά θα εκκινήσουν για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ) κ.α..

Να προσθέσουμε, επίσης, ότι έργα αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης γίνονται και στα αεροδρόμια Πάρου (Aktor), Νάξου ή Χίου, με καθυστερήσεις, όμως, και παρατάσεις χρονοδιαγραμμάτων.

Τι «δείχνει» ο απολογισμός του 2025

Όσον αφορά στον… απολογισμό του 2025 του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπου υπό μία οπτική «φωτογραφίζονται» έργα που προχώρησαν πέρυσι και «περνούν» μέσα στο 2026, όπως αναφέρεται, «στον τομέα των έργων – υποδομών, σε εξέλιξη ήταν τα σημαντικά έργα αποκατάστασης του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Κεντρικής Ελλάδας μετά τις καταστρεπτικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων DANIEL & ELIAS. Έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις αποκατάστασης, έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των απαιτούμενων μελετών και οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποιούνται. Πρόοδος σημειώνεται και στο έργο αναβάθμισης του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (Άνω Λιόσια – Μέγαρα).

Για το εμβληματικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ξεκινήσει εργασίες ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ενώ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό η κατασκευή των λοιπών τμημάτων.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην εκπόνηση μελετών και στις εργασίες κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη. Εντός του 2025, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αποδόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, ενώ στο έργο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα-Εγνατία Οδός, υλοποιήθηκε ποσοστό άνω του 88% των εργασιών. Παράλληλα, προωθήθηκε η κατασκευή του οδικού τμήματος Μπράλος – Άμφισσα.

Επιπλέον, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο Κατασκευής τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή Σκαραμαγκά και ολοκλήρωσης ημιδιανοιχθέντος τμήματος της Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, ενώ εντός του 2025, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού στον νέο Παραχωρησιούχο.

Πρόοδος καταγράφηκε στη διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας, στα αντιπλημμυρικά έργα Αμβρακίας-Αμφιλοχίας-Βάλτου και Λασιθίου Κρήτης, στα δίκτυα ύδρευσης του νομού Αχαΐας για το φράγμα Πείρου–Παραπείρου, καθώς και στα έργα άρδευσης Αναβάλου Ν. Αργολίδας.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στο έργο παραχώρησης για το Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης. Παράλληλα, σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στο έργο οδικής σύνδεσης του Νέου Νοσοκομείου Παίδων Φιλύρου Θεσσαλονίκης

Στο Μετρό Αθήνας, στο έργο Γραμμή 4 – Τμήμα «’Αλσος Βεΐκου – Γουδή», σημειώθηκε σημαντική πρόοδος με τη διάνοιξη σήραγγας συνολικού μήκους 1,5 χλμ. με ΤΒΜ. Αντίστοιχα, το έργο επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά βρέθηκε σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής».