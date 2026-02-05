«Φιλιά-από-Βρυξέλλες»:-Το…-σαφάρι-του-Επστάιν-για-γυναίκες-στην-Ευρώπη,-το-δίκτυο-επαφών-στο-Βέλγιο-και-τα-πρακτορεία-μοντέλων

Ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες, με αλληλογραφία προς ισχυρά πρόσωπα και πρακτορεία μοντέλων για γυναίκες στην Ευρώπη, διατηρούσε επί περίπου δέκα χρόνια ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, Αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν, όπως προκύπτει, εν μέσω σειράς αποκαλύψεων για τη δράση του, από τα περίπου 3,5 εκατομμύρια έγγραφα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα νέα αρχεία αποκαλύπτουν ότι ο Επστάιν σχεδίαζε επανειλημμένα ταξίδια στη βελγική πρωτεύουσα, όπου εδρεύουν τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι διατηρούσε ενεργές επαφές στις Βρυξέλλες την περίοδο 2010-2019. Καμία από τις φερόμενες συναντήσεις δεν είχε δημοσιοποιηθεί, ωστόσο τα -s καταγράφουν μια σειρά από πιθανά ταξίδια τόσο του ίδιου όσο και μεσαζόντων, που φαίνεται να λειτουργούσαν για λογαριασμό του. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Επστάιν «δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο ανήλικων θυμάτων, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους», ενώ στα έγγραφα εμφανίζεται να έχει επαναλαμβανόμενη αλληλογραφία, που αφορά γυναίκες στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του POLITICO, σε αλληλογραφία του 2010 περιλαμβάνεται περιγραφή γυναίκας με το όνομα «Kelly C.», η οποία φέρεται να προτάθηκε από πρακτορείο μοντέλων των Βρυξελλών, με την επωνυμία Casting Factory. Στο μήνυμα περιγράφονται οι σωματικές της διαστάσεις, καθώς και η επισήμανση ότι είχε «πολύ καλό χαρακτήρα».

Το POLITICO δεν κατάφερε να εντοπίσει το πρακτορείο, το οποίο δεν διαθέτει πλέον ενεργή ιστοσελίδα. Επίσκεψη στη διεύθυνση που αναφερόταν στα -s, κοντά στη λεωφόρο Λουίζ στο κέντρο των Βρυξελλών, αποκάλυψε κτίριο, που σήμερα φαίνεται εγκαταλελειμμένο.

Στην ίδια αλληλογραφία εμφανίζεται και εκπρόσωπος της MC2 Model Management, πρακτορείου που συνίδρυσε ο στενός συνεργάτης του Επστάιν, Ζαν-Λικ Μπρυνέλ. Ο Μπρυνέλ βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού το 2022, όπου κρατούνταν με κατηγορίες για βιασμούς ανηλίκων και διακίνηση παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η MC2 δεν λειτουργεί πλέον και δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει.

Άλλα μηνύματα της ίδιας περιόδου περιλαμβάνουν αναφορές σε επικείμενες πτήσεις προς τις Βρυξέλλες, καθώς και πιο προσωπικές φράσεις, όπως: «Μου λείπεις))) Φιλιά από Βρυξέλλες».

Σε μια ακόμη ανταλλαγή μηνυμάτων, άγνωστος αποστολέας ενημέρωνε τον Επστάιν ότι είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με γυναίκα που φαινόταν «αρκετά συμπαθητική», αν και δεν μπορούσε να διακρίνει καθαρά το πρόσωπό της. Η γυναίκα φέρεται να «περίμενε βίζα» και να είχε εργαστεί ως booker σε πρακτορείο μοντέλων. Ο αποστολέας ζήτησε άδεια να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματιστή να απαντά: «Ναι στο ταξίδι στις Βρυξέλλες».

Το 2011, - από βοηθό του Επστάιν ανέφερε ότι «ο Ζαν-Λικ τηλεφώνησε για να πει γεια και να ενημερώσει ότι φεύγει απόψε για Βρυξέλλες», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ένα από τα προγραμματισμένα ταξίδια του ίδιου του Επστάιν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα σύντομο. Σύμφωνα με σημείωμα κράτησης του Ιανουαρίου 2019, σκόπευε να ταξιδέψει με τρένο από το Παρίσι, συνοδευόμενος από Γάλλους και Ουκρανούς, να φτάσει στον σταθμό Gare du Midi γύρω στις 5 το απόγευμα και να αναχωρήσει λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ο σκοπός της επίσκεψης παραμένει άγνωστος. Στα - περιλαμβάνονται και προτάσεις εστιατορίων στις Βρυξέλλες. Μία επαφή χαρακτήριζε το Belga Queen, ένα κομψό εστιατόριο σε πρώην τραπεζικό κτίριο στο ιστορικό κέντρο, ως ένα από τα «καλύτερα» της πόλης.

Το 2019, ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, φέρεται να είχε κλείσει τραπέζι στη Brasserie des Étangs Mellaerts για συνάντηση με τον Επστάιν. Το εστιατόριο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την κράτηση. Ο Λάιτσακ παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, δηλώνοντας ότι δεν έκανε τίποτα παράνομο, αλλά αισθάνεται «ανόητος» που διατήρησε επαφή με τον Αμερικανό χρηματιστή μετά την καταδίκη του.

Παράλληλα, τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Επστάιν σχολίαζε συχνά πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2018 αντάλλαξε - με τον ακροδεξιό σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, σχετικά με σχέδια της Κομισιόν για αυστηρότερη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. «Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό εδώ και τώρα» έγραφε ο Μπάνον, με τον Επστάιν να απαντά ότι «οι γραμμές μάχης για τους κανονισμούς της ΕΕ χαράσσονται».

Άλλο έγγραφο δείχνει ερευνητή κυβερνοασφάλειας να καλεί τον Επστάιν να σχολιάσει ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 σχετικά με τη ρύθμιση λογισμικού παρακολούθησης. Η συμπερίληψη του ονόματός του στα έγγραφα δεν συνεπάγεται αυτόματα παρανομία και ο ερευνητής, μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε να σχολιάσει.