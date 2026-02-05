Φλωρίδης:-Το-άρθρο-86-«σίγουρα-δεν-θα-παραμείνει-ως-έχει»

Το άρθρο 86 του Συντάγματος «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Όπως είπε στην ΕΡΤ εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, ακόμη και η πλήρης κατάργησή του ή η δημιουργία ενδιάμεσων θεσμών εισαγγελέων που θα εισηγούνται στη Βουλή.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το άρθρο 86 έχει ήδη αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται με εκείνη των πολιτών: «Δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο»

Ωστόσο, επεσήμανε ότι το ισχύον σύστημα, όπου η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη, αποτελεί διαχρονικό και διεθνές ζήτημα, με αντίστοιχες πρακτικές να εφαρμόζονται σε πολλές δυτικές δημοκρατίες.

Στόχος της συζήτησης είναι να περιοριστεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών προσώπων, χωρίς όμως να οδηγηθεί η πολιτική λειτουργία σε παράλυση από μαζικές και αβάσιμες μηνύσεις, συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Φλωρίδης.

Επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Για τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η οποία επίσης προτείνεται προς αναθεώρηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης αρχικά υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2024, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, οι ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν υποψηφίους με μυστική ψηφοφορία, η Βουλή διαμορφώνει τη δική της πρόταση και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποκλειστικά από τον προβλεπόμενο κατάλογο.

Με αφορμή, δε, τις θέσεις που ακούγονται στον δημόσιο διάλογο ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να εκλέγει μόνη της την ηγεσία της, ο κ. Φλωρίδης εξέφρασε τη θέση ότι μια εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς καμία σύνδεση με τη λαϊκή ψήφο, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη».