Χατζηδάκης:-Παρεμβάσεις-κοινής-λογικής-για-να-σταματήσουν-οι-ιστορίες-καθημερινής-τρέλας

Παρεμβάσεις για να σταματήσουν παράλογες διεκδικήσεις του Δημοσίου, να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία των πολιτών σε σειρά συναλλαγών με το κράτος, να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τα ακίνητα, να μειωθεί το κόστος και να επιταχυνθούν διαδικασίες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του βαθέος κράτους, όπως επεσήμανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες έρχεται – όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης – σε συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ αυτών ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, το τηλεφωνικό κέντρο 1555 στο υπουργείο Εργασίας και το 1566 στο χώρο της υγείας, η προώθηση του κτηματολογίου, τα βήματα που έγιναν για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις:

Για τη διεκδίκηση ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου με βάση οθωμανικά φιρμάνια. «Το Δημόσιο είχε φτάσει να διεκδικεί ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας, και πολυκατοικίες στην Καρδίτσα. Είναι διεκδικήσεις που έφταναν στα όρια του κωμικοτραγικού», ανέφερε.

, όταν αφορούν πληροφορίες που διαθέτει ήδη το ίδιο το Δημόσιο. «Πρόκειται για 30 περίπου περιπτώσεις καθημερινής χρήσης, στις οποίες τα πιστοποιητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί το Δημόσιο το οποίο έχει ήδη στη διάθεση του αυτά τα πιστοποιητικά, την ίδια στιγμή να τα ζητά από τον πολίτη καθιστώντας τον «ταχυδρόμο» από υπηρεσία σε υπηρεσία. Και για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες» που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την δυνατότητα, θα προβλέπονται αυξημένες κυρώσεις, διοικητικές και ποινικές, ανάλογες με το παράνομο όφελος που θα επιδιώξει κάποιος να προσποριστεί». Για την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των εγκυκλίων, πέρα από τη Διαύγεια που ήδη γίνεται, και στις ιστοσελίδες των ίδιων των υπουργείων και των φορέων. Αν οι εγκύκλιοι δεν αναρτώνται έγκαιρα, δεν θα ισχύουν.

που ήδη γίνεται, και στις ιστοσελίδες των ίδιων των υπουργείων και των φορέων. Αν οι εγκύκλιοι δεν αναρτώνται έγκαιρα, δεν θα ισχύουν. Για την αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων στις μεταβιβάσεις ακινήτων , προκειμένου να μετατραπούν σε «one stop shop». Θα συλλέγουν το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται, θα υποβάλουν τις δηλώσεις και θα πληρώνουν φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. «Πέρα από την εξυπηρέτηση του πολίτη, οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων είναι ένα ζήτημα που σύμφωνα με διεθνείς φορείς αξιολόγησης όπως η παγκόσμια τράπεζα επιδρά αρνητικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Η αντιμετώπισή του θα βελτιώσει την διεθνή κατάταξη της χώρας».

, προκειμένου να μετατραπούν σε «one stop shop». Θα συλλέγουν το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται, θα υποβάλουν τις δηλώσεις και θα πληρώνουν φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. «Πέρα από την εξυπηρέτηση του πολίτη, οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων είναι ένα ζήτημα που σύμφωνα με διεθνείς φορείς αξιολόγησης όπως η παγκόσμια τράπεζα επιδρά αρνητικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Η αντιμετώπισή του θα βελτιώσει την διεθνή κατάταξη της χώρας». Για τη δυνατότητα του πολίτη να παρακολουθεί ηλεκτρονικά σε ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα που έχει υποβάλει στην διοίκηση, ποιος υπάλληλος το έχει χρεωθεί και ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία διεκπεραίωσης.

σε ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα που έχει υποβάλει στην διοίκηση, ποιος υπάλληλος το έχει χρεωθεί και ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία διεκπεραίωσης. Για τη μεταφορά του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΦΚΑ στην επιτάχυνση απονομής συντάξεων, δηλαδή την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών, και σε άλλους τομείς του κράτους. Για παράδειγμα ένας τομέας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα είναι ο μηχανισμός υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές κ.α. ώστε να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση και μείωση του κόστους για τους αγρότες.

Σε ερώτηση τέλος σχετικά με τη Συνταγματική αναθεώρηση και τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: «Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι’ αυτό άλλωστε γίνεται η Συνταγματική αναθεώρηση. Που αποτελεί πολύ μεγάλη ευκαιρία για επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Δεν πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να μειώνουμε τη σημασία παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει: για παράδειγμα, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ενώ δεν ήταν αυτή η πρακτική παλαιότερα. Στη Βουλή απαντώνται εμπρόθεσμα σχεδόν όλες οι ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, κάτι που επίσης δεν συνέβαινε στο παρελθόν.

Οι εκπρόθεσμες τροπολογίες είναι πια η εξαίρεση της εξαίρεσης ενώ παλιότερα ήταν ο κανόνας. Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει πλέον τίποτα να κάνει με το «ΣΥΡΙΖΑ channel» που είχα βιώσει και εγώ. Για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης έχει αλλάξει το σύστημα και υπάρχει προεπιλογή μέσα στα ανώτατα δικαστήρια. Αν τα υπολογίσετε όλα αυτά μαζί, δεν το λες οπισθοδρόμηση.

Δεν έχει συνωμοτήσει υπέρ της κυβέρνησης η Κομισιόν και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί που επισημαίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχει καταγραφεί πρόοδος. Και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται εκείνοι, ιδιαίτερα από το χώρο της αριστεράς, που επισημαίνουν ότι υπάρχουν θεσμικά προβλήματα, την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την συνταγματική αναθεώρηση. Χρειάζεται στοιχειώδης υπευθυνότητα».



