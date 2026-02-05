ΧΑ:-Όλα-ανοιχτά-για-τον-ΓΔ,-με-αντίσταση-στις-2400-μονάδες

Άνοδο κατά 1,56% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2407,07 μονάδες (υψηλή επίδοση 194 μηνών ). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 398,4 εκ. ευρώ .

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και, παρά τις διακυμάνσεις που καταγράφηκαν, διατήρησαν την παραμονή του ΓΔ σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια, με το θετικό momentum να κορυφώνεται στις δημοπρασίες, οπότε και καταγράφηκε το υψηλό ημέρας.

Με οδηγό τις τράπεζες και πολλά blue chips (ΔΕΗ, Lamda, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, ΕΕΕ, Optima, MOH και ΟΠΑΠ).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,367%, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται με μικτή εικόνα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,32%) κατέγραψε κέρδη, με τη Eurobank (+2,15%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,89%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,58%), η Lamda (+6,29%), η Helleniq Energy (+2,57%), η ΕΕΕ (+3,61%), η ΕΛΧΑ (+4,91%), η ΜΟΗ (+2,39%), ο ΟΤΕ (+1,73%), η Cenergy (+1,77%), η Jumbo (+1,63%), η ΕΥΔΑΠ (+1,98%), αλλά και ο ΟΛΠ (+1,27%), με την Αλουμύλ (+5,30%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-0,93%), ο Ελλάκτωρ (-0,57%), ο Αβαξ (-1,72%) και Φουρλής (-0,23%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη, έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν.

Η BofA Global Research κατατάσσει την Ελλάδα στις αγορές με την ισχυρότερη επενδυτική δυναμική στην περιοχή EEMEA.

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κίνηση του ΓΔ, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, μετά τη μικτή εικόνα στη Wall Street, πτωτική για τον Nasdaq αλλά ανοδική για τον Dow Jones.

Επιχειρηματικά νέα

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή €0,5/μετοχή, στις 30 Μαρτίου η καταβολή. Στις 23 Μαρτίου η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Εγκρίθηκε η διεύρυνση σκοπού για πώληση και καπνικών προϊόντων.

Metlen: Στα €64 η τιμή-στόχος από τη Morgan Stanley. Κρίσιμο το deal στη Βρετανία, αφορά χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 283 MW, το οποίο περιλαμβάνει επτά φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύσταση overweight.

Metlen: Πουλά χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στη Schroders Greencoat. Πρόκειται για επτά έργα συνολικής ισχύος 283 MW, σε λειτουργία και υπό κατασκευή. Είναι η δεύτερη συναλλαγή.

Motor Oil: Επενδύσεις σε μπαταρίες ξεκινά η στα Βαλκάνια. Τα πρώτα 20 MW της MORE στη Βόρεια Μακεδονία. Το ενδιαφέρον για διασυνδεδεμένες χώρες με την Ελλάδα, όπου δεν εφαρμόζεται το target model. Πράσινο portfolio με 847 MW.

ΤτΕ, Δεκέμβριος: Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,24% (από 4,60% στα υφιστάμενα). Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων υποχώρησε στις 3,93 εκατοστιαίες μονάδες (από 4,29% στα υφιστάμενα).

Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο (από 2,9% το Δεκέμβριο), στο 1,7% στην ευρωζώνη (2% προηγουμένως).