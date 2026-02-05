Χρηματιστήριο: Πίεση στο φινάλε και «βουτιά» στις τράπεζες

Με ισχυρές ρευστοποιήσεις προς το τέλος της συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών γύρισε καθαρά πτωτικά, με τις τράπεζες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της διόρθωσης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.366,48 μονάδες με πτώση 1,69% (−40,59 μον.), αφού κινήθηκε ενδοσυνεδριακά από 2.361,82 έως 2.400,06 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 324,14 εκατ. ευρώ, με τον όγκο στα 43,56 εκατ. τεμάχια.

Οι δείκτες στο «μικροσκόπιο» της ημέρας

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.044,38 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,78% (−109,35 μον.), με ημερήσιο εύρος 6.031,13 – 6.133,70 μονάδες.

Ακόμη εντονότερη ήταν η εικόνα στις τράπεζες: ο ΔΤΡ τερμάτισε στις 2.779,66 μονάδες με απώλειες 2,79% (−79,71 μον.), έχοντας κινηθεί από 2.775,18 έως 2.840,42 μονάδες.

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Η σημερινή διόρθωση είχε ξεκάθαρο «δακτυλικό αποτύπωμα» στον τραπεζικό κλάδο, καθώς η πτώση του ΔΤΡ ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερη από του Γενικού Δείκτη και του Large Cap, δείχνοντας ότι οι πωλητές στόχευσαν πρώτα τις μετοχές που είχαν «τρέξει» και είχαν υψηλή συμμετοχή στον ημερήσιο τζίρο.

Παράλληλα, η εικόνα των συναλλαγών επιβεβαίωσε ότι το ενδιαφέρον (και οι ρευστοποιήσεις) ήταν συγκεντρωμένο στους τίτλους υψηλής βαρύτητας, κάτι που εξηγεί γιατί οι βασικοί δείκτες «βάρυναν» αισθητά, ακόμη κι αν στο ταμπλό υπήρχαν επιμέρους αντοχές.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, η αγορά έδωσε ένα καθαρό μήνυμα κόπωσης μετά την πρόσφατη ανοδική κίνηση: