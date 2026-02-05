Η μετοχή της Eli Lilly διολισθαίνει κατά 6,7% στη Wall Street, ενώ αυτή της Novo Nordisk καταγράφει απώλειες άνω του 7% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

«Βουτιά» καταγράφουν οι μετοχές των Eli Lilly και Novo Nordisk, καθώς η ανταγωνίστρια φαρμακοβιομηχανία Hims & Hers ανακοίνωσε την Πέμπτη πως λανσάρει ένα νέο φάρμακο για αδυνάτισμα, αντίγραφο του Wegovy, στην τιμή των 49 δολαρίων, πολύ χαμηλότερα από τα 149 δολάρια στα οποία διαθέτει η Novo το πασίγνωστο χάπι της.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Eli Lilly διολισθαίνει κατά 6,7% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ αυτή της Novo Nordisk καταγράφει απώλειες άνω του 7% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης. Αντιθέτως, η Hims & Hers ενισχύεται κατά 8,3%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το +10%.

Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία κυκλοφόρησε το Wegovy στην αμερικανική αγορά στις αρχές Ιανουαρίου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάικ Ντούσνταρ να δηλώνει στο CNBC πως 170.000 άτομα το έχουν ήδη αγοράσει.

Η Hims & Hers προσφέρει ήδη το σύνθετο semaglutide, το δραστικό συστατικό των επιτυχημένων φαρμάκων Ozempic και Wegovy της Novo, σε ενέσιμη μορφή, ενώ τώρα επεκτείνει την προσφορά της ώστε να περιλαμβάνει και την από του στόματος μορφή. Παρόλο που η πατέντα του semaglutide «προστατεύεται» στις ΗΠΑ μέχρι το 2032, η Hims δηλώνει ότι τα αντίγραφά της είναι «εξατομικευμένα» και, ως εκ τούτου, νόμιμα.

«Αυτό το χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα έχει την ίδια δραστική ουσία με το Wegovy και δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμόσουν τα σχέδια θεραπείας ειδικά για όσους προτιμούν να αποφεύγουν τις ενέσεις ή χρειάζονται μικρότερες δόσεις για να εξισορροπήσουν τις παρενέργειες», δήλωσε η εταιρεία.

Η Lilly δεν διαθέτει ακόμη στοματικό φάρμακο στην αγορά, αλλά αναμένεται να λανσάρει ένα ανταγωνιστικό χάπι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εν αναμονή της έγκρισης από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Υπενθυμίζεται πως χθες η Eli Lilly δημοσίευσε τα οικονομικά της μεγέθη για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, καθώς και το guidance για το νέο έτος, τα οποία «εκτοξεύτηκαν» πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ έκαναν τη μετοχή της να ακταγράψει άλμα κερδών, καθώς η ζήτηση για το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Zepbound και τη θεραπεία για τον διαβήτη Mounjaro αυξάνεται ραγδαία.

Την ίδια μέρα, η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία σημείωσε «βουτιά» 18%, καθώς ανακοίνωσε νωρίτερα από το αναμενόμενο πιο «μαζεμένες» προοπτικές για το 2026, σηματοδοτώντας μια δύσκολη χρονιά για τους παίκτες στην αγορά απώλειας βάρους. Ο φαρμακευτικός κολοσσός εξέδωσε το guidance για το 2026 νωρίτερα από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να υποστούν ένα «κρύο ντουζ» που δεν περίμεναν, καθώς η εταιρεία έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, λόγω των ενθαρρυντικών πωλήσεων του νέου χαπιού Wegovy.