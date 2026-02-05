AKTOR – Metlen: «Μπαίνουν» σε Παραχώρηση – Κατασκευή στον ΒΟΑΚ, ποια μερίδια έχουν – Ποσοστό 40% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ποσοστό 36% στην εταιρεία παραχώρησης αλλά και στο κατασκευαστικό αντικείμενο του τμήματος «Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο», σύμβαση παραχώρησης ΒΟΑΚ, με επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απέκτησε ο όμιλος AKTOR, ενώ Metlen – ΜΕΤΚΑ εισέρχονται με μερίδιο 24%. Οι ανακοινώσεις στο ΧΑ.

Ποσοστό 36% στην εταιρεία παραχώρησης και 30% στο κατασκευαστικό αντικείμενο του τμήματος «Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο» (σύμβαση παραχώρησης ΒΟΑΚ, με επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) απέκτησε ο όμιλος AKTOR, ενώ η Metlen – ΜΕΤΚΑ εισέρχονται με μερίδιο 24%, επιβεβαιώνοντας όσα από καιρό αλλά και πρόσφατα έχει αναφέρει το - για διεύρυνση του σχήματος με είσοδο νέων «παικτών» (π.χ. Aktor ή και Metlen).

Έτσι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει το υπόλοιπο 40% από το αρχικό 100% τόσο για την εταιρεία παραχώρησης/λειτουργίας «Δικταίον», όσο για και την κατασκευαστική κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – AKTOR – ΜΕΤΚΑ.

Τι αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής που κατέχει στις εταιρείες Παραχώρησης «Δικταίον Παραχωρήσεις Μ.Α.Ε.» και Λειτουργίας «Δικταίον Λειτουργία Μ.Α.Ε.», του οδικού τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ώστε η νέα μετοχική σύνθεση να διαμορφωθεί ως εξής:

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: 40%

• Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.: 24%

• Metlen Energy & Metals Α.Ε.: 24%

• Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Α.Ε.: 12%

Όσον αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα υποκατασταθεί από νέο εταιρικό σχήμα υπό την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ – ΜΕΤΚΑ – Δικταίον Κοινοπραξία» αποτελούμενο από τους: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 40%, Άκτωρ με 30% και ΜΕΤΚΑ με 30%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες του έργου.

Έχοντας πλέον επιτύχει το χρηματοοικονομικό κλείσιμο και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης του ΒΟΑΚ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έργο. Η συναλλαγή ενισχύει την ευελιξία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συνεχίσει περαιτέρω τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων.

Η ανακοίνωση AKTOR

Ειδικότερα, η «ΑΚTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026 οι κατά ποσοστό 100% θυγατρικές της Εταιρείας, εταιρείες «AKTOR Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία («η Συμφωνία») για την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» μετοχών συνολικού ποσοστού 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Δικταίον Παραχωρήσεις Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει ως Παραχωρησιούχος την υλοποίηση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» (το «Έργο»).

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Συμφωνίας, οι ως άνω θυγατρικές της Εταιρείας, θα αποκτήσουν συνολικό ποσοστό 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Δικταίον Λειτουργία Α.Ε.», εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου και η θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» υπέγραψε συμφωνία για την συμμετοχή της κατά ποσοστό 30% στο Βασικό Υπεργολάβο Μελέτης- Κατασκευής του Έργου.

Η ανωτέρω Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων και συναινέσεων για τέτοιου είδους συναλλαγές. Το συνολικό μήκος του Έργου ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ περίπου, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Νεάπολη» και «ΝεάποληΆγιος Νικόλαος», γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.

Η είσοδος της Metlen

Η METLEN ανακοινώνει ότι συμφώνησε τη συμμετοχή της στο σχήμα της Παραχωρησιούχου Δικταίον Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», καθώς και με τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ATE στο σχήμα του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης:

Η Metlen προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου Δικταίον Παραχωρήσεις Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας.

Παράλληλα, η Εταιρεία αποκτά ποσοστό 24% και στη Δικταίον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Η ΜΕΤΚΑ ATE, ως κατασκευαστικός βραχίονας της Metlen, θα συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικό Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής του Έργου.

Η ΜΕΤΚΑ ATE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεταφορών, γεγονός που συνεισφέρει ισχυρά στη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του σχήματος.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Metlen, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωσε: «Η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα €700 εκ., ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης, όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.