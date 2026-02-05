axios:-Στον-«αέρα»-οι-προγραμματισμένες-για-την-Παρασκευή-συνομιλίες-ανάμεσα-στο-Ιράν-και-τις-ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη στο Ιράν ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.

Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερή μορφή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα αλλαγής του τόπου, ωστόσο την Τετάρτη αποφάσισαν να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είτε θα γίνει έτσι είτε δεν θα γίνει καθόλου και εκείνοι απάντησαν “τότε τίποτα”», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, εφόσον το Ιράν δεχθεί να επιστρέψει στο αρχικά συμφωνημένο πλαίσιο, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να συναντηθεί είτε εντός της εβδομάδας είτε την επόμενη. «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά κάποιοι θα αρχίσουν να εξετάζουν άλλες επιλογές» δήλωσε, παραπέμποντας στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο Μαϊάμι, χωρίς να μεταβούν σε συνάντηση με την ιρανική πλευρά.

Ρούμπιο: Έτοιμες οι ΗΠΑ για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά με ατζέντα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συναντηθούν με το Ιράν εντός της εβδομάδας, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη αντιτίθεται στο σχέδιο της Ουάσινγκτον για τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι είχε συμφωνηθεί ένα πλαίσιο συνομιλιών στην Τουρκία, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, από ιρανικής πλευράς υπήρξαν αντικρουόμενες δηλώσεις ως προς το αν αυτή η συμφωνία είχε πράγματι γίνει, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό.

«Στο τέλος της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εμπλακούν και ήταν πάντα έτοιμες να συνομιλήσουν με το Ιράν» δήλωσε ο Ρούμπιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι για να οδηγήσουν οι διαπραγματεύσεις σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας, τη στήριξη οργανώσεων που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές στην περιοχή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον πληθυσμό.