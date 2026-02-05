BBVA: Ρεκόρ κερδών ύψους 10,5 δισ. ευρώ το 2025 – Γιατί πέφτει η μετοχή

Αύξηση κατά 4,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, που ανακοίνωσε η BBVA, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ισπανία και το Μεξικό.

Τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και πάνω από οκτώ μήνες σημειώνει η μετοχή της BBVA καθώς η ισπανική τράπεζα ανακοίνωσε πως αυξάνει τα κεφάλαια για την κάλυψη αναμενόμενων μελλοντικών ζημιών, υποχρεώσεων ή εξόδων, σε βασικές αναδυόμενες αγορές όπως της Τουρκίας και του Μεξικό, μετριάζοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών μετά την ανακοίνωση κερδών ρεκόρ για το 2025, ύψους 10,5 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές υποχωρούν 6%, καθώς οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το κόστος ήταν υψηλότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Για όλο το 2025 τα κέρδη ήταν ύψους 10,5 δισ. ευρώ (+4,5% σε ετήσια βάση), τα υψηλότερα στην ιστορία της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Ισπανίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 2,53 δισ. ευρώ, επίδοση που ήταν σύμφωνη με τα 2,54 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του -.

Επιπλέον, η τράπεζα πρόκειται να διανείμει μέρισμα 0,92 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο που έχει καταβληθεί ποτέ. Αυτό ανέρχεται σε συνολικά 5,25 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μέρισμα μετρητών 31% υψηλότερο από αυτό του 2024.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερα από 9,2 δισ. ευρώ

Η BBVA επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της μετά την αποτυχία του σχεδίου του Προέδρου Κάρλος Τόρες και του Διευθύνοντος Συμβούλου Ονούρ Γκενκ να αγοράσουν την μικρότερη ανταγωνίστρια Banco Sabadell τον Οκτώβριο, μετά από μια διαπραγμάτευση που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι μετοχές της BBVA έχουν κερδίσει περίπου 40% από τότε που η προσφορά απέτυχε στα μέσα Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να προτιμούν τα μερίσματα ή τις επαναγορές έναντι της αβεβαιότητας μιας συμφωνίας που είχε αντιμετωπίσει σημαντικούς όρους που είχε επιβάλει η κυβέρνηση.