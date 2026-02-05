bloomberg:-Η-bp-αναζητά-συνεργάτη-για-μία-από-τις-παλαιότερες-πετρελαιοπηγές-στο-Ιράκ

Η BP αναζητά συνεργάτη που θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής και στην κατανομή μέρους του κόστους σε μια από τις παλαιότερες ιρακινές πετρελαιοπηγές, ανέφερε την Πέμπτη το - News, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την εύρεση πιθανών επενδυτών για το πετρελαϊκό κοίτασμα Κιρκούκ του Ιράκ, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αβέβαιο, με ένα άτομο να λέει ότι αναμένει η διαδικασία να συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Η BP δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την έκθεση.