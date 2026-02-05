bnp-paribas:-Ξεπέρασε-τις-εκτιμήσεις-στα-κέρδη-δ’-τριμήνου

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 2,97 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έναντι των εκτιμήσεων για 2,86 δισ. ευρώ.

Αισθητά καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα κέρδη δ’ τριμήνου 2025 που ανακοίνωσε η BNP Paribas, ενώ προέβη σε ανοδική αναθεώρηση ορισμένων μεσοπρόθεσμων χρηματοοικονομικών της στόχων καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Jean-Laurent Bonnafe προσπαθεί να στηρίξει τη μετοχή της γαλλικής τράπεζας η οποία συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Τα έσοδα ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια χαμηλότερες. Ωστόσο, το κόστος ξεπέρασε τις εκτιμήσεις.

Ο δείκτης CET1 της τράπεζας, ένα βασικό μέτρο της χρηματοοικονομικής ισχύος, ανήλθε σε 12,6% στο τέλος Δεκεμβρίου, ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες.

Επιπλέον, η BNP Paribas αναβάθμισε τον στόχο κερδοφορίας για το 2028 θέτοντας ως στόχο την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 13% και ανακοίνωσε σχέδια για εξοικονόμηση κόστους έως 600 εκατ. ευρώ φέτος.

«Με βάση τα αποτελέσματα του 2025 και ένα δομικά ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026 και αυξάνουμε τους στόχους μας για το 2028», δήλωσε ο Bonnafe στην ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδει το -, πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο Bonnafe που βρίσκεται στο τιμόνι της τράπεζας για πάνω από 14 χρόνια θέτει πιο φιλόδοξους στόχους. Ο ίδιος έκανε μία αντίστοιχη κίνηση τον Νοέμβριο σε μία απόπειρα να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια αιφνιδιαστική δικαστική απόφαση.

Αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε τον Οκτώβριο ότι η τράπεζα θα πρέπει να αποζημιώσει τρεις πρώην υπήκοους Σουδάν που την κατηγόρησαν ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση της δικτατορίας του Σουδάν, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση τις επόμενες ημέρες και «έχει εμπιστοσύνη στην δύναμη των επιχειρημάτων της».

Η τιμή της μετοχής έχει ανακάμψει περισσότερο από 10% από την αρχή του έτους, φτάνοντας πρόσφατα σε ιστορικό υψηλό. Προηγουμένως, υστερούσε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.