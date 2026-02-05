Estee Lauder: Απογοήτευσαν οι προβλέψεις για το 2026 – «Ελεύθερη πτώση» 22% για τη μετοχή

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Estee Lauder είναι εν μέσω αναδιάρθρωσης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δέχεται ελέω των αμερικανικών δασμών.

«Βουτιά» σχεδόν 22% σημειώνει η μετοχή της Estee Lauder, καθώς οι ετήσιες προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη της εταιρείας φαίνεται να απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς κολοσσός στον τομέα των καλλυντικών είναι εν μέσω αναδιάρθρωσης του brand, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δέχεται ελέω των αμερικανικών δασμών.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιδιοκτήτρια εταιρεία των Clinique και MAC, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 2,05 έως 2,25 δολάρια για το τρέχον οικονομικό έτος, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, γεγονός που «έστειλε» τη μετοχή της Estee Lauder κάτω από το -18% στο άνοιγμα της Wall Street.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας είχε εκτιναχθεί πάνω από 80% τους προηγούμενους 12 μήνες λόγω αισιοδοξίας για τη στρατηγική της Estée Lauder υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Στεφάν ντε λα Φαβερί.

Τον Οκτώβριο, ωστόσο, είχε προβλέψει ένα εύρος μεταξύ 1,90 και 2,10 δολάρια ανά μετοχή, όταν είχε επίσης τονίσει το ενδεχόμενο για επιβάρυνση στα ετήσια κέρδη κατά 100 εκατ. δολάρια το β’ εξάμηνο του 2026 λόγω των δασμών που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Η Estée Lauder ξεπέρασε οριακά τις προσδοκίες της Wall Street για τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, ενισχυμένη από την ανάπτυξη στην περιποίηση δέρματος και των αρωμάτων. Τα αποτελέσματα αντιστρέφονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν περισσότερο από 8% και τα κέρδη μειώθηκαν.

Η εταιρεία περιόρισε επίσης το εύρος των προβλέψεών της για την αύξηση των καθαρών εσόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο. Τώρα προβλέπει αύξηση 3% έως 5%, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 4,4% στα 14,95 δισ. δολάρια.