H τεχνητή νοημοσύνη απογειώνει την Google

Η τεχνητή νοημοσύνη υπερισχύει των δραστηριοτήτων διαφήμισης και cloud-computing της Google, και η εταιρεία αυξάνει τις δαπάνες σε πρωτοφανή επίπεδα στην προσπάθειά της να κερδίσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

H Google ανακοίνωσε αύξηση 18% στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου και αποκάλυψε σχέδια για περίπου διπλασιασμό των δαπανών της σε κέντρα δεδομένων και άλλα κεφαλαιουχικά έργα.

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών στα σχεδόν 114 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην ανάπτυξη των μονάδων ψηφιακής διαφήμισης και cloud-computing της εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 34,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ πωλήσεων ύψους 403 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 — η πρώτη φορά που τα ετήσια έσοδα ξεπέρασαν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη έφτασαν περίπου τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Η Google, όπως και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία τους. Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην εύρεση ή την κατασκευή προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία αύξησε τις εκτιμήσεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος στα 175 δισεκατομμύρια δολάρια έως 185 δισεκατομμύρια δολάρια, από 91 δισεκατομμύρια δολάρια σε 93 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Οι μετοχές της Alphabet διαπραγματεύτηκαν μεταξύ 6% χαμηλότερα και 2% υψηλότερα μετά τις ώρες λειτουργίας, καθώς τα στελέχη απευθύνθηκαν στους επενδυτές.

«Ίσως το κορυφαίο ερώτημα να αφορά σίγουρα την υπολογιστική χωρητικότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Σούνταρ Πιτσάι . «Πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτήν την εξαιρετική ζήτηση για τη δεδομένη στιγμή, θα κάνετε τις επενδύσεις μας σωστά μακροπρόθεσμα και θα τα κάνετε όλα με τρόπο που να αυξάνει την αποτελεσματικότητα;»

Το τμήμα cloud της Google, το οποίο πουλάει υπολογιστική ισχύ σε κέντρα δεδομένων, αναπτύσσεται σημαντικά ως αποτέλεσμα του αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η μονάδα cloud είχε έσοδα σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 48% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Η Microsoft , η Meta Platforms και η Apple ανακοίνωσαν τριμηνιαία αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Η Amazon ανακοινώνει κέρδη την Πέμπτη.

Πέρυσι, η Google ανέβηκε μπροστά στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης με την κυκλοφορία του Gemini 3 τον Νοέμβριο, της πιο ισχυρής έκδοσης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και του chatbot της. Η εταιρεία δήλωσε ότι η εφαρμογή Gemini έχει πλέον 750 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, από 650 εκατομμύρια τον Οκτώβριο.

Οι μετοχές της Alphabet αυξήθηκαν κατά 65% πέρυσι και η εταιρεία τον περασμένο μήνα ακολούθησε την Nvidia στην αποτίμηση των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Google εργάζεται για την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά από προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής μηχανής αναζήτησής της. Η εταιρεία πέρυσι παρουσίασε το «AI Mode», το οποίο αναζητά και απαντά σε μια ανταλλαγή τύπου chatbot με λιγότερους συνδέσμους.

Το τμήμα αναζήτησης της Google αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι ChatGPT, Anthropic και Perplexity. Παρόλα αυτά, η Google ανέφερε περίπου 63 δισεκατομμύρια δολάρια σε τριμηνιαία έσοδα από αναζητήσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η Google απέφυγε αυστηρές κυρώσεις κατά του ανταγωνισμού σε ομοσπονδιακή αγωγή που είχε ως στόχο το μονοπώλιο της στις μηχανές αναζήτησης. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Amit Mehta, έκρινε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει για να είναι η αποκλειστική μηχανή αναζήτησης σε συσκευές και προγράμματα περιήγησης, αλλά απέρριψε πιο επιζήμιες κυρώσεις που ζήτησε η κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο άσκησε αγωγή κατά της Google το 2020, είχε προτείνει, μεταξύ άλλων αλλαγών, την επιβολή της πώλησης του προγράμματος περιήγησης Chrome. Ο δικαστής δήλωσε ότι τέτοια μέτρα δεν θα έπρεπε να απαιτούνται εν μέρει επειδή ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη είχε ήδη κάνει την αγορά αναζήτησης πιο ανταγωνιστική.

Οι αναλυτές και οι επενδυτές της Wall Street θεώρησαν την απόφαση νίκη τόσο για την Google όσο και για την Apple, επειδή η Google μπορεί να συνεχίσει μια συμφωνία βάσει της οποίας πληρώνει στην Apple περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να είναι ο προεπιλεγμένος πάροχος αναζήτησης στο πρόγραμμα περιήγησης Safari.

Η Google αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις κατά του αντιμονοπωλιακού νόμου σχετικά με το μονοπώλιο της στην ψηφιακή διαφήμιση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Google εισήλθαν πέρυσι σε μια φάση δικαστικής διαμάχης στην οποία η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Λεόνι Μπρίνκεμα, θα σταθμίσει πιθανά διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά διαδικτυακής διαφήμισης. Η Μπρίνκεμα αποφάνθηκε πέρυσι ότι η Google είχε μονοπωλήσει παράνομα την τεχνολογία των διαδικτυακών δημοπρασιών που αποφασίζει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ιστότοπους.