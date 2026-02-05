profile-software:-Θέτει-σε-λειτουργία-την-πλατφόρμα-treasury-στην-co-operative-bank-of-kenya

Την υλοποίηση της διεθνώς αναγνωρισμένης λύσης Treasury Management Acumen.plus στην Co-op Bank of Kenya Limited ανακοίνωσε η Profile.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ορόσημο αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των treasury λειτουργιών της τράπεζας, μέσω πλήρους αυτοματοποίησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Co-operative Bank of Kenya ιδρύθηκε το 1965, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας σε πελατολόγιο και αποτελεί ηγετική τράπεζα στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Ναϊρόμπι, εστιάζει στην εταιρική και λιανική τραπεζική καθώς και σε υπηρεσίες επενδύσεων και asset management στην Κένυα.

Παρέχει personal banking, business banking καθώς και εταιρική και θεσμική τραπεζική. Καθώς στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, η Co-op Bank αναγνώρισε την ανάγκη αναβάθμισης του Treasury συστήματός της, επιδιώκοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και την υποστήριξη απευθείας επεξεργασίας – χωρίς

χειροκίνητες παρεμβάσεις (STP) – για όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του treasury. Παράλληλα, έθεσε προτεραιότητα την υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τους πιστωτικούς, αγοραστικούς και λειτουργικούς κινδύνους.

Η Co-op Bank επέλεξε το Acumen.plus, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για την ευέλικτη, παραμετροποιήσιμη και αξιόπιστη end-to-end ροή εργασιών που υποστηρίζει όλες τις front-to-back treasury συναλλαγές. Ενσωματώνοντας μια προηγμένη λειτουργία αναφορών, η λύση παρέχει μια σειρά από dashboards σε γραφική ή μορφή πινάκων, προσφέροντας στους Treasurers ολοκληρωμένη εικόνα δραστηριότητας, θέσεων, ρευστότητας, κερδοφορίας και κινδύνων. Αυτές οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο δίνουν τη δυνατότητα για ταχύτερη και ακριβή λήψη αποφάσεων.

Τα open API επιτρέπουν στην Co-op Bank να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς treasury, ενισχύοντας τις πωλήσεις, την αυτοματοποίηση και την εμπειρία των πελατών. Επιπλέον, η πρωτοποριακή ανοικτή αρχιτεκτονική της εξειδικευμένης πλατφόρμας front-middle-back-to-risk επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το υφιστάμενο core τραπεζικό σύστημα και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετήσει τη μελλοντική ανάπτυξη της τράπεζας και τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της. Η κα Mutahe Karuoro, Head of Treasury στην Co-op Bank, δήλωσε πως «Η υιοθέτηση της λύσης διαχείρισης Treasury,

Acumen.plus, από την Co-op Bank αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση κινδύνου και την επεκτασιμότητα των treasury λειτουργιών μας. Η υλοποίηση αυτή μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας και να ανταποκρινόμαστε στο δυναμικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον».

O κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Profile, πρόσθεσε ότι «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχή υλοποίηση του Acumen.plus στην Co-op Bank. Με την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών front-to-back office, η cloud-native πλατφόρμα μας μειώνει τα χειροκίνητα σφάλματα και επιταχύνει την επεξεργασία συναλλαγών, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και λειτουργική αποδοτικότητα».

Η Profile παραμένει προσηλωμένη στην εξέλιξη της διαχείρισης Treasury μέσω των καινοτόμων, AI-enabled λύσεών της. Με εκτεταμένη τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των treasury λειτουργιών – από τις συναλλαγές του front office έως το risk & compliance – η Profile δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους, να ενισχύσουν τη λήψη αποφάσεων και να προσφέρουν κορυφαίες υπηρεσίες στους πελάτες τους.