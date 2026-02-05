Qualcomm: Το αδύναμο forecast «επισκίασε» κέρδη και έσοδα α’ τριμήνου – Πτώση για τη μετοχή

Τα καθαρά κέρδη κατά την περίοδο ανήλθαν σε 3 δισ. δολάρια ή 2,78 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 2,18 δισ. δολαρίων ή 2,83 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αδύναμο forecast για το β’ τρίμηνο, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης βυθίζει 9,66% τη μετοχή της Qualcomm μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε τα κέρδη του πρώτου τριμήνου για το 2026 την Τετάρτη, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ειδικότερα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 3,5 δολάρια ανά μετοχή (EPS) έναντι πρόβλεψης για 3,41 δολ/μτχ και έσοδα 12,25 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από την εκτίμηση για 12,21 δισ. δολάρια.

Στο τρέχον τρίμηνο, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,45 και 2,65 δολαρίων με έσοδα από 10,2 δισ. έως 11 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν 11,11 δισ. δολάρια σε πωλήσεις και κέρδη 2,89 δολαρίων ανά μετοχή.

Τα στελέχη της Qualcomm δήλωσαν σε συνέντευξή τους ότι το αδύναμο forecast σχετίζεται με το ότι οι μεγάλες παραγγελίες για τσιπ μνήμης σε data centers μειώνουν την παραγωγική ικανότητα για smartphones και άλλες συσκευές.

Οι πελάτες smartphone της εταιρείας, οι οποίοι αγοράζουν τα δικά τους τσιπ μνήμης και τα συνδυάζουν με τους επεξεργαστές και τα μόντεμ της Qualcomm, παρακολουθούν στενά τις αγορές και τα αποθέματά τους και τα προσαρμόζουν με βάση τη διαθεσιμότητα.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι η μνήμη θα καθορίσει το μέγεθος της αγοράς κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm, Κριστιάνο Αμόν.

Ο CEO πρόσθεσε ότι η ζήτηση για κινητά παραμένει υψηλή και η αγορά smartphone διέρχεται σε μία φάση αναβάθμισης, αλλά επεσήμανε ότι η Qualcomm αναμένει προβλήματα με την προσφορά smartphone.

Συμπλήρωσε ότι η εταιρεία δεν γνωρίζει αν οι κατασκευαστές smartphone θα αυξήσουν τις τιμές, ενώ αναμένει από τους πελάτες της Qualcomm να επικεντρωθούν σε συσκευές υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα είναι πιο ικανές να απορροφήσουν τις αυξήσεις στις τιμές από τις οικονομικές συσκευές.