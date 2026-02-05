shell:-Έχασαν-τις-προβλέψεις-τα-κέρδη-το-τέταρτο-τρίμηνο

Ασθενέστερα του αναμενόμενου ήταν τα κέρδη που ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο η Shell την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρούν το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η Shell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων, μία πτώση 11% από το προηγούμενο έτος και χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών που έβλεπαν 3,53 δισ. δολ. σύμφωνα με έκθεση της LSEG. Μια ξεχωριστή πρόβλεψη αναλυτών από την πλευρά της εταιρείας είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη στα 3,51 δισ. δολ..

Ο κολοσσός της ενέργειας ανακοίνωσε κέρδη 3,66 δισ. δολ. σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και 5,4 δισ. δολ. την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Για ολόκληρο το έτος 2025, η Shell ανακοίνωσε ασθενέστερα της πρόβλεψης προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 18,5 δισ. δολ., χαμηλότερα από τα 23,72 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μία περίοδο που οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν πτωτική τάση. Πολλές μάλιστα αναμένεται να θέσουν σε κίνδυνο τις πληρωμές προς τους μετόχους του κλάδου.

Η Equinor της Νορβηγίας ήταν η πρώτη που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Η κρατικά χρηματοδοτούμενη ενεργειακή εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικές περικοπές στις επαναγορές μετοχών την Τετάρτη, αφού κατέγραψε πτώση 22% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου.

Η Equinor δήλωσε ότι θα μειώσει τις επαναγορές μετοχών σε 1,5 δισ. δολ. φέτος, από 5 δισ. δολ. πέρυσι, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα ενεργειακά έργα χαμηλών εκπομπών.