shell:-Τα-χειρότερα-τριμηνιαία-κέρδη-εδώ-και-5-χρόνια,-λόγω-των-χαμηλών-τιμών-αργού-πετρελαίου

Η Shell ανακοίνωσε τα χαμηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, επηρεαζόμενη από τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.

Η Shell ανακοίνωσε για το δ’ τρίμηνο προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών (3,53 δισεκατομμύρια δολάρια). Μια ξεχωριστή πρόβλεψη αναλυτών, που παρείχε η εταιρεία , είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη της Shell για το τέταρτο τρίμηνο στα 3,51 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για το ασθενέστερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα της Shell από τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, όταν τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αλλά και για το σύνολο του έτους 2025, η Shell ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 18,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με ετήσια κέρδη 23,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Shell διατήρησε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 4% σε 0,372 δολάρια ανά μετοχή.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του βρετανικού κολοσσού, μετά τις πρωτοβουλίες του διευθύνοντος συμβούλου Wael Sawan για δραστική μείωση κόστους και αποεπένδυση από μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία.

Με πληροφορίες από CNBC