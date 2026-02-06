Άννα-Στρατινάκη:-Παραιτείται-από-την-Ανεξάρτητη-Αρχή-Ελέγχου-της-Αγοράς

Η Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του συζύγου της ενεπλάκη στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

