ΑΑΔΕ:-Εκπαιδευτική-και-ερευνητική-συνεργασία-με-την-Εθνική-Σχολή-Δικαστικών-Λειτουργών

Τη συνέχιση και εμβάθυνση της επιτυχημένης συνεργασίας τους επισφράγισαν την Παρασκευή ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, και η γενική διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), Σύμβουλος της Επικρατείας, Ταξιαρχία Κόμβου, με την υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ανακαινισμένο Αρσάκειο Μέγαρο -έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για τη Γνώση και τη Δικαιοσύνη- παρουσία του προέδρου του ΣτΕ, Μιχάλη Πικραμένου, και του αντιπροέδρου, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα συνεργασία κεφαλαιοποιεί την επιτυχημένη εμπειρία της περιόδου 2022-2025, η οποία εξελίσσεται δυναμικά, έχοντας ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, θέτει νέες βάσεις για την επιμόρφωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων.

Το νέο Μνημόνιο διαμορφώνει ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας, προβλέποντας:

Σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ και την ΕΣΔι για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Κοινές ερευνητικές, επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της φορολογικής διοίκησης και της δικαιοσύνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Εμπλουτισμό του έργου της ΕΣΔι με μελέτες περίπτωσης από το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ και σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο φορέων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε την υπογραφή, ο Γιώργος Πιτσιλής και ο Μιχάλης Πικραμένος τόνισαν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας της διοικητικής και δικαστικής λειτουργίας και, τελικά, την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τους θεσμούς του.

ΑΑΔΕ

«Κεφαλαιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία που ξεκινήσαμε το 2022, χτίζουμε μια μόνιμη γέφυρα τεχνογνωσίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Μέσα από κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, στόχος μας είναι η θωράκιση της ασφάλειας δικαίου και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς», δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η ΑΑΔΕ τονίζει πως συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις με θεσμική συνέπεια και καινοτόμες συνέργειες.