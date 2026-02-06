ΑΔΜΗΕ: «Ξεκλειδώνουν» διασυνδέσεις 7,5 δισ. με την ΑΜΚ – Παραμένει ο έλεγχος του Δημοσίου

Στην εμπροσθοφυλακή, οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Από τα κρατικά ταμειακά διαθέσιμα τα 511 εκατομμύρια που θα εισφέρει το Δημόσιο.

Άμεσα πρόκειται να μπει σε τροχιά υλοποίησης η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 7,5 δισ. ευρώ, που έχει σχεδιαστεί μέχρι το 2034.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία «ξεκλείδωσε» χθες, με την επιστολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με την οποία ζητά τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να αποφασιστεί η εισφορά κεφαλαίων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Αρχικό ορόσημο στη διαδικασία θα αποτελέσει η γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 510 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 261 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα 249 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από την αγορά, μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χρηματιστήριο.

Η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποτελεί το πρώτο βήμα, ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια και η αύξηση κεφαλαίου της ίδιας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Συνολικά, το Δημόσιο θα καταβάλει 511 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του στο 51,1%, που του εξασφαλίζει τον έλεγχο του Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από τα κρατικά ταμειακά διαθέσιμα, χωρίς προσφυγή σε νέο δανεισμό.

«Όχι» σε στρατηγικό επενδυτή

Κομβικής σημασίας για τη φυσιογνωμία του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι απορρίφθηκε το ενδεχόμενο εισόδου νέου στρατηγικού επενδυτή. Η επιλογή αυτή, όπως σημείωναν χθες πηγές του ΥΠΕΝ, αποτελεί κομβική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, με στόχο τη διατήρηση του κεντρικού ρόλου του κράτους στη θωράκιση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών αβεβαιοτήτων, ο έλεγχος του Διαχειριστή θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην υφιστάμενη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ, η οποία διαμορφώθηκε το 2017, με τη δημιουργία της εταιρείας διαχείρισης του ηλεκτρικού συστήματος μεταφοράς, στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του από τη ΔΕΗ. Έκτοτε, το σχήμα με τη συμμετοχή του Δημοσίου, της κινεζικής State Grid και των ιδιωτών μετόχων μέσω Χρηματιστηρίου έχει αποδειχθεί λειτουργικό, εξασφαλίζοντας τόσο την πρόσβαση σε κεφάλαια όσο και θεσμική σταθερότητα.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ κρίθηκε απολύτως αναγκαία για να μπορέσει ο Διαχειριστής να υποστηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα των 7,5 δισ. ευρώ που έχει μπροστά του έως το 2034. Στην αιχμή του σχεδιασμού βρίσκονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, έργα με υψηλό κόστος αλλά και πολλαπλά οφέλη για την ασφάλεια εφοδιασμού, τη μείωση των ΥΚΩ και την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα.

Άμεσα πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό

Με τα υφιστάμενα ίδια κεφάλαια, ο ΑΔΜΗΕ είχε φτάσει στα όρια της δανειακής του ικανότητας. Η τελευταία δυνατότητα χρηματοδότησης εξαντλήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους, με τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Πλέον, χωρίς νέα κεφαλαιακή «ένεση», ο Διαχειριστής δεν μπορούσε να προχωρήσει σε νέο κύκλο δανειοδοτήσεων για τα επόμενα μεγάλα έργα του.

Η σημασία της ΑΜΚ είχε άλλωστε υπογραμμιστεί και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τις δηλώσεις του από τη Σιγκαπούρη, όπου είχε κάνει ειδική αναφορά στον ρόλο του ΑΔΜΗΕ ως πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης και της διεθνούς διασυνδεσιμότητας της χώρας.

Αν και η συνολική διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα –καθώς μετά την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.– η δρομολόγηση και μόνο της κεφαλαιακής ενίσχυσης αρκεί για να «ξεκλειδώσει» τη χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, ο Διαχειριστής αποκτά εκ νέου πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να επιταχύνει τα επόμενα έργα του.

Η διαδικασία

Όπως έχει γράψει το -, η απόφαση να μην υπάρξει νέος στρατηγικός επενδυτής, και η συμφωνία με τη State Grid να διατηρήσει το 24%, σήμαινε πως θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους, εισφέροντας τα ανάλογα ποσά, τα τρία εταιρικά σχήματα που συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή.

Υπενθυμίζεται πως το 25% ανήκει στον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο, ενώ το 24% κατέχει η State Grid. Το υπόλοιπο 51% ανήκει στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της οποίας το 51,1% κατέχει το Δημόσιο και το 48,9% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Επομένως, εκτός από το 25% μέσω του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το Δημόσιο κατέχει το 51,1% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή ένα επιπλέον 26,1% – ώστε συνολικά το μερίδιό του να είναι 51,1%. Το free float είναι το 48,9% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή το 24,9% του ΑΔΜΗΕ.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία για να διατηρήσει το ποσοστό της θα εισφέρει 510 εκατομμύρια. Από αυτά, το 51,1% (δηλαδή 261 εκατομμύρια) θα προέλθουν από το Δημόσιο και το 48,9% (δηλαδή 249 εκατομμύρια) από το Χρηματιστήριο.

Για να διατηρήσει η State Grid το 24%, θα πρέπει να συμμετάσχει με αυτό το ποσοστό στην ΑΜΚ. Επομένως, η κινεζική εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 240 εκατομμύρια. Κατ΄ αναλογία, για να διατηρήσει το 25% ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (που ανήκει στο Δημόσιο), θα πρέπει να συμμετάσχει κατά 25% στην ΑΜΚ, δηλαδή το Δημόσιο να καταβάλει επιπλέον 250 εκατομμύρια.

Ένα ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να αντληθούν τα 249 εκατομμύρια μέσω του Χρηματιστηρίου, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Ωστόσο, κοινή εκτίμηση είναι πως το «στόρι» του ΑΔΜΗΕ (χάρις στην αξιοπιστία που έχει αποκτήσει ο Διαχειριστής και η οποία εγγυάται ότι θα φέρει σε πέρας το επενδυτικό του πρόγραμμα) θα βρει ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό.